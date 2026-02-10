El ADN arrincona al autor de la violenta violación a una anciana en Arona

Para la ciencia forense basada en las pruebas de ADN, no hay dudas ni razonables ni objetivas: el hombre que se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife como presunto autor de los delitos de agresión sexual agravada, lesiones y robo con violencia en casa habitada es culpable. Los vestigios biológicos dejados por el agresor en el cuerpo de la víctima, de 73 años, son para los peritos forenses en este caso, incontestables.

Los expertos señalan en su informe que «es un trillón de veces más probable que el ADN sea del acusado a que lo sea de cualquier otra persona». O dicho de otro modo, la probabilidad de que exista otro perfil genético igual solo se daría tras analizar el ADN de los habitantes de 375 millones de planetas Tierra, cada uno con una población de 8.000 millones de personas.

Esta es la conclusión de uno de los informes periciales que obran en una causa que juzga el violento ataque que sufrió una mujer en su apartamento de Arona el 13 de mayo de 2018. La víctima salvó la vida tras casi dos horas de agresiones sexuales y palizas, según denunció a la Policía tras ser ingresada en el Hospital de La Candelaria. La mujer, que sufría EPOC, contó que el agresor solo puso fin a la agresión tras abrir la caja fuerte oculta en un armario donde ella guardaba 3.500 euros y tres piezas de joyería.

El juicio por estos hechos se celebró ayer, siete años y medio después del ataque y tras suspenderse en dos ocasiones el pasado año. El acusado, que ahora tiene 32 años y solo contestó a su abogado, afirmó que no tuvo nada que ver con el ataque, aunque estuvo en la isla trabajando en esas fechas. Aseguró que salió de la isla al día siguiente del ataque porque encadenaba contratos de trabajo temporal en la hostelería. «Me fui por trabajo, no porque quisiera huir. Soy incapaz de hacer algo así», manifestó para añadir que tiene pareja desde hace cuatro años en Madrid, donde reside de forma habitual. Fue detenido e ingresó en prisión en Valencia, dos meses después de la denuncia.

La víctima murió en enero de 2019, y aunque las causas de su fallecimiento no se vinculan con el ataque, ayer su hija declaró que «su estado de salud empeoró tras la paliza y las sucesivas violaciones».

El acusado fue identificado el mismo día del ataque: las cámaras de seguridad de la urbanización lo grabaron saliendo del apartamento. Una mujer también lo situó en las inmediaciones, ya que esa misma mañana fue asaltada por un joven que le robó la cartera. Fue justo una calle más abajo del apartamento. y la Policía le mostró las imágenes del vídeo y lo reconoció sin ningún género de dudas. Llevaba pantalones con cortes en las rodillas y camiseta, ambos blancos, y una sudadera naranja. Los investigadores también lo reconocieron porque lo detuvieron unos meses antes. Recuperaron su filiación y comprobaron que en sus redes sociales aparecía con la misma ropa.

La vista oral concluyó con una modificación de las penas que pedía la fiscal, pasando de nueve a trece años de prisión por una agresión sexual agravada dada la especial vulnerabilidad de la víctima; cuatro años por robo con violencia y pagar a los herederos una indemnización de 33.500 euros. Por su parte, el abogado de la defensa mantuvo la petición de libre absolución.