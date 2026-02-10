Adiós a que vacíen las cuentas bancarias de los tinerfeños: este es el método de la Policía Nacional para detectar una estafa telefónica en segundos

Los ciberdelincuentes no dejan de actuar, ahora una simple llamada telefónica desde un número desconocido genera desconfianza en muchos ciudadanos. Cada vez las técnicas son más precisas y eficaces, haciéndose pasar por entidades públicas, empresas conocidas o entidades bancarias para conseguir los datos personales y bancarias y vaciar las cuentas.

La Policía Nacional ha difundido a la ciudadanía un método sencillo para ayudar a identificar las llamadas fraudulentas.

¿Qué es el método LAP?

"El vishing es un tipo de estafa de ingeniería social por teléfono en la que, a través de una llamada, se suplanta la identidad de una empresa, organización o persona de confianza, con el fin de obtener información personal y sensible de la víctima", explica el Instituto Nacional de Ciberseguridad.

A través de la llamada los delincuentes buscan generar confianza o ponerles en una situación de emergencia para que actúen de manera inmediata, realizando pago no deseados. Este tipo de fraudes ha llevado a muchos ciudadanos a no responder llamadas telefónica, algo que ayuda a evitar los engaños pero también implica perder llamadas importante. Para acabar con estas estafas los agentes han facilitado una práctica que se debe aplicar en cada llamada desconocida.

El método de la Policía Nacional

L - Localización

El primer paso del método LAP es analizar el origen de la llamada. "Antes de contestar fíjate bien en el prefijo para saber su ubicación, si es diferente al +34 de España no lo cojas", avisa el agente. Solo debes responder la llamada si estás esperando una llamada de otro país.

A - Autor

A continuación, la víctima debe identificar a la persona que se encuentra al otro lado de la llamada. "Aunque creas conocer a la persona que te está llamado, es conveniente que lo verifiques. Puede preguntarle un dato que solo conozcáis vosotros, preguntando puede ser tu cumpleaños, el nombre de una mascota o tu color favorito, o bien con una clave previamente pactada".

Si no conoces a la persona que ha realizado la llamada y no te une ningún vínculo cuelga antes de proporcionar información confidencial.

P - Propósito

"Aunque intente que des una respuesta rápida, mantén la calme e intenta llevar la iniciativa de la conversación. El peligro está en que con cualquier excusa te pidan tus datos personales, bancarios o directamente dinero. Si se da este caso, cuelga lo antes posible y bloquea el número", concluye la Policía Nacional.

Qué hacer si as has ido víctima de una estafa telefónica

La primero es actuar con calma y no adelantarse a los acontecimientos. La víctima que haya recibido una llamada fraudulenta y haya proporcionado sus datos a la persona que se encuentra al otro lado del teléfono debe realizar dos acciones clave lo más rápido posible.

Contactar con el banco para anular las cuentas bancarias y las tarjetas si se ha proporcionado información financiera y denunciar ante las autoridades el engaño.