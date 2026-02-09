Tierra Azul, la alternativa a Valle Colino como centro de acogida de animales

El Cabildo de Tenerife diseña la alternativa al albergue comarcal de Valle Colino en una gran finca, Presas del Campo, ubicada en el límite entre los municipios de La Laguna y Tacoronte. Allí se ubicará Tierra Azul, el moderno Centro de Protección Animal “que la Isla necesita”, apunta el consejero de Sector Primario y Bienestar Animal, Valentín González. El diseño de la infraestructura con capacidad para 400 perros y, por primera vez, 200 gatos, está dando sus primeros pasos con el anteproyecto que ha unido al área de González con la dirección insular de Proyectos Estratégicos. Su titular, Alicia Leirachá, lo acompaña durante la visita junto a Manuel García, enlace de la unidad de fincas del área de Agricultura.

La gran finca de titularidad pública

En la carretera TF-163, justo en el límite entre Valle de Guerra (La Laguna) y Tacoronte se ubica la gran finca de titularidad pública Presas del Campo -no confundir con la cercana bodega Presas Ocampo-. Se trata de las muchos terrenos que el Cabildo de Tenerife adquirió durante la etapa como presidente del recientemente fallecido Ricardo Melchior para desarrollar el sector agropecuario. Una parte del espacio abancalado, la más cercana a núcleos urbanos, aún a bastante más de los 500 metros que establece la normativa, se reserva por el servicio insular de Agricultura al desarrollo, aún embrionario, de huertas de cafetal y aguacate.

600 animales acogidos

Presas del Campo tiene 133.000 metros cuadrados, de los cuales el centro ocupará aproximadamente 27.000. En principio acogería unos 600 animales, de los cuales 400 serían perros. Una solución alternativa para la zona metropolitana y la comarca norte ante la problemática de Valle Colino que se traduce en las dificultades para la acogida. González insiste en que "no se trata de hacer un Valle Colino 2". Ese no es el concepto sino que esté "integrado en una red de albergues" que incluye ya a Tierra Blanca. Sentencia: "El concepto de perrera está totalmente superado".

Entre Tacoronte y La Laguna

El descenso hacia el mar por la senda que delimita la frontera ente Tacoronte, al oeste, y La Laguna, al este, permite comprobar que el impacto visual no será problema porque Tierra Azul es invisible desde los escalones superiores de esta gran extensión rural. Una gran tira del mar a las medianías. El manto vegetal que separará el centro del resto de la parcela será fundamental para evitar el impacto acústico.

Contra el abandono

Entre planos, los representantes de Cabildo explican las caracterísitcas de Tierra Azul. El nuevo complejo tendrá una zona de aparcamiento, otra de acogida, la reservada a la cuarentena, un ámbito de quirófano y un novedoso espacio para los gatos, 200 en régimen de residencia o en jaulas individuales para la aplicación de campañas CER (Captura, Esterilización y Retorno). También cabe destacar el aula de formación. Prevista para acoger las visitas escolares o de otros colectivos y concienciar sobre el bienestar animal. Básicamente para luchar contra el abandono. Igual que en Tierra Blanca, cuyo moelo se replica, habrá voluntariado junto a los profesionales.

Respesta a la saturación de Valle Colino

El proyecto nace como respuesta a la ya mencionada saturación de Valle Colino cuyo convenio comarcal de cuatro municipios -Santa Cruz, La Laguna, Tegueste y El Rosario- vence en julio de 2027. El objetivo es asumir en Tierra Azul la capacidad actual de perros y gatos del Albergue . Tiene capacidad para 80 perros y acoge 250, mientras puede recibir hasta 40 gatos y asume diez más.

Modelo a replicar

El modelo a replicar en el sistema de adopción, factor clave en este tipo de centros, es el de Tierra Blanca, en Fasnia, donde entran y salen 300 animales al año. Esos 300 canes llegan desde 20 municipios para ser albergados en sus 15.000 metros cuadrados. Los nombres, Tierra Blanca y Tierra Azul, responden a la idea inicial de crear una red insular de centros de acogida. Qué mejor para identificarlos que los colores, blanco para el Sur y azul en el Norte. Lejos de conceptos como perrera o incluso albergue, el objetivo final es eliminar o al menos reducir la cifra de 3.000 perros abandonados al año en Tenerife, además de facilitar la adopción y, como novedad, la formación.

Infografía del nuevo complejo Tierra Azul / El Día

El lugar ideal

La Dirección Insular de Proyectos Estratégicos, a petición del consejero de Sector Primario, recuerda Alicia Leirachá, y tras la solicitud de ayuda de los ayuntamientos consorciados en Valle Colino buscó suelos con unas características técnicas básicas, de fácil acceso y propiedad del Cabildo. Esta finca de Valle de Guerra respondía a todos los requisitos para cubrir la demada del norte de la Isla; para la del sur ya está Tierra Blanca, La idea es llegar a tener una red insular de centros comarcales de protección animal.

Suelo rústico de protección agraria

Leirachá ahonda en que "esta ubicación cumple con la distancia respecto a núcleos de población". Además, añade, "está en suelo rústico de protección agraria", tanto del municipio de La Laguna como del de Tacoronte. Para el plan insular es una área económica, y el plan territorial de ganadería lo considera un núcleo ganadero. Por eso, explica, "desde el punto de vista territorial, que no sectorial, esta finca es la que cumplía con todas las premisas". Si alcanza la categoría de proyecto de interés insular no sería necesario contar con los ayuntamientos pero "el Cabildo no quiere imponer nada".

Una nueva imagen

El anteproyecto estratégico propone implementar una imagen "nueva y bondadosa" de los centros de protección de animales, que ya no son las antiguas perreras, un término "desfasado, olvidado y prescrito" por la Ley de Bienestar Animal que no permite el sacrificio. Además de centro de acogida y adopción tendrá un espacio para la formación de los ciudadanos. Su sentido es concienciar de que no se puede abandonar a los animales. La intención es que este "proyecto ambicioso y valiente" salga adelante sí o si, pero, apuntan, "queremos que sea con el consenso de todas las administraciones". También influye que se trate de "una idea distinta, novedosa a nivel insular, en protección y bienestar animal.

Próximos pasos

El próximo paso es la declaración de interés insular del proyecto por el Pleno del Cabildo. Antes se pide "aunque no haga falta", apunta Valentín Gonzçalez, la adhesión de los ayuntamientos. Tacoronte ya lo ha confirmado y La Laguna también, con matices, tras el apoyo plenario del pasado jueves a la moción -enmendada- del Grupo Popular aunque ahora resta que la Concejalia de Bienestar Animal "nos haga llegar formalmente su conformidad". Presas del Campo ya recibió el respaldo consensuado del Consejo Insular de Bienestar Animal, que integra a todos los agentes implicados, incluidas las protectoras de animales, mientras que Tegueste y El Rosario expresaron asimismo su apoyo lo mismo que la Federación Canaria de Municipios, la Fecam.

La posición de Santa Cruz

En cuanto a Santa Cruz, que completaría la posición de los cuatro municipios mancomunados en Valle Colino , el pleno del pasado día 3 aprobó una moción institucional, a instancias del PSOE para "instar al Cabildo a la declaración de Proyecto de Interés Insular del futuro Centro de Protección de Animales (CPA) del Norte de la Isla". Cabe recordar que el Ayuntamiento capitalino fue el único que ofreció alternativas de suelo, en concreto tres parcelas que fueron desechadas por no ser viables técnicamente.

Los vecinos de Valle de Guerra

Finalmente, el consejero y otros representantes del Cabildo de Tenerife mantuvieron recientemente una reunión con asociaciones y colectivos de Valle de Guerra. Valentin González la califica de "muy positiva y constructiva" en "un ambiente concilialiador". Lo próximamedida serán las visitas vecinales a Presas del Campo y a Tierra Blanca, además de un compromiso, una vez redactado el proyecto de ejecución, de explicar a los vecinos el diseño y el contenido, así como de mantenerlos informados.

En los presupuestos de 2027

Tras la aprobación plenaria se procederia al trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada, y, a partir de ahí, iniciar la ejecución, La prvisión es que ya pueda haber una partida para Tierra Azul en los presupuestos de 2027.