Tenerife disfrutará este martes de tiempo estable, con sol y temperaturas suaves, según la Aemet
Cielos despejados en la mayor parte de la isla y máximas de hasta 23 grados en la capital, con viento flojo del nordeste y algunos intervalos nubosos en el norte a primeras horas
Los cielos poco nubosos o despejados marcarán el tiempo este martes en Tenerife, con la presencia de intervalos nubosos en el norte de la isla, por debajo de los 1.000 a 1.200 metros, especialmente en el nordeste, que tenderán a abrir amplios claros durante las horas centrales del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el resto del territorio insular predominará el tiempo estable, con cielos poco nubosos y solo algún intervalo ocasional en zonas bajas. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, más acusado en las mínimas de las zonas de interior. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 17 y los 23 grados.
El viento soplará del nordeste, en general flojo y modulado por las brisas, aunque será moderado en zonas bajas del sureste, este y extremo noroeste. En las cotas altas del Teide, se espera viento moderado de componente norte.
Resto de islas
- La Gomera: Intervalos nubosos en el norte a primeras horas, con amplios claros durante el día. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste flojo, moderado en zonas expuestas.
- La Palma: Intervalos nubosos en el norte y este por debajo de los 1.100-1.300 metros, con claros al mediodía. En el resto, cielos despejados. Temperaturas con pocos cambios.
- El Hierro: Intervalos nubosos en el norte a primeras horas, despejando durante el día. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo del nordeste.
- Gran Canaria: Intervalos nubosos en el norte, por debajo de los 1.000 a 1.200 metros, que abrirán amplios claros durante las horas centrales del día
- Lanzarote: Intervalos nubosos, más compactos en el norte y oeste a primeras y últimas horas, con claros durante el día. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste.
- Fuerteventura: Situación similar a Lanzarote, con intervalos nubosos y amplios claros en el este y sur. Temperaturas estables.
