Tenerife disfrutará este martes de tiempo estable, con sol y temperaturas suaves, según la Aemet

Los cielos poco nubosos o despejados marcarán el tiempo este martes en Tenerife, con la presencia de intervalos nubosos en el norte de la isla, por debajo de los 1.000 a 1.200 metros, especialmente en el nordeste, que tenderán a abrir amplios claros durante las horas centrales del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el resto del territorio insular predominará el tiempo estable, con cielos poco nubosos y solo algún intervalo ocasional en zonas bajas. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, más acusado en las mínimas de las zonas de interior. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 17 y los 23 grados.

El viento soplará del nordeste, en general flojo y modulado por las brisas, aunque será moderado en zonas bajas del sureste, este y extremo noroeste. En las cotas altas del Teide, se espera viento moderado de componente norte.

