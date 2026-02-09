'La Reina del Flow’ llega a Tenerife en 2026 con un gran concierto en el Palmetum
La exitosa serie La Reina del Flow, que triunfa en Netflix, llegará a Tenerife el 3 de julio de 2026 con un concierto en el Palmetum de Santa Cruz, cuyas entradas se pondrán a la venta este martes
El fenómeno televisivo La Reina del Flow, convertido en uno de los mayores éxitos internacionales de Netflix, regresará a España en 2026 con una ambiciosa gira que incluirá una parada en Tenerife. El concierto en la Isla está previsto para el 3 de julio de 2026 y tendrá lugar en el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Las entradas se pondrán a la venta este martes en ticketmaster.es y se podrán adquirir a partir de las 11:00 hora de Canarias.
La gira supone el regreso a los escenarios españoles de un espectáculo que combina música urbana, interpretación y puesta en escena, y que ya cosechó un notable éxito en 2025 en recintos como el Movistar Arena de Madrid y festivales de gran formato. En esta nueva etapa, el tour recorrerá varias ciudades clave del país y volverá a contar con parte del elenco original de la serie.
Un fenómeno global nacido en la televisión
Producida por Caracol Televisión y distribuida por Netflix, La Reina del Flow ha superado los 170 episodios y se ha consolidado como una de las series de habla hispana más vistas a nivel mundial. Su historia, estrechamente ligada a la música urbana, el baile y las emociones intensas, ha conectado con millones de espectadores en distintos países.
La ficción no solo ha triunfado en la pantalla, sino que ha logrado trasladar su universo musical a los escenarios, convirtiéndose en un espectáculo en directo que recrea algunos de los momentos más icónicos de la serie a través de sus canciones más reconocidas.
Charly Flow encabeza el reparto artístico
La gira española de 2026 estará liderada por Carlos Torres, actor que da vida a Charly Flow, uno de los personajes centrales de la historia. Junto a él participará Jay Torres, que interpreta a Yoni Trejos, así como otros rostros conocidos del reparto.
Entre los artistas confirmados figuran María José Vargas (Yeimy joven), Juan Manuel Restrepo (Charly Flow / Pez Koi), Juan Palau (Drama Key) y Kevin Bury (Cris Vega). Todos ellos interpretarán en directo algunos de los temas más populares de la serie, como ‘Amor imposible’, ‘Reflejo’ o ‘Perdóname’, que han contribuido a consolidar la identidad musical de la producción.
Tenerife, una de las paradas clave del tour
La actuación en el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife convierte a la Isla en una de las paradas destacadas del recorrido español. El concierto se enmarca dentro de una gira que arrancará el 13 de junio de 2026 en Alicante y concluirá el 11 de julio en el Palau Sant Jordi de Barcelona, tras pasar por ciudades como Pamplona, Sevilla, Vigo, A Coruña, Madrid, Fuengirola y Gran Canaria.
Calendario completo de conciertos
- 13 de junio – Alicante | El Muelle Live
- 19 de junio – Pamplona | Navarra Arena
- 21 de junio – Sevilla | Live Sur Stadium
- 26 de junio – Vigo | Galicia Fest
- 27 de junio – A Coruña | Coliseum
- 2 de julio – Madrid | Movistar Arena
- 3 de julio – Tenerife | Palmetum
- 5 de julio – Fuengirola | Marenostrum
- 10 de julio – Gran Canaria | Auditorio Parque San Juan
- 11 de julio – Barcelona | Palau Sant Jordi
Un espectáculo basado en la música de la serie
Durante los conciertos, el público podrá escuchar en directo algunas de las canciones más conocidas de la ficción, que se han convertido en auténticos himnos para los fans. Temas como Amor imposible, Reflejo o Perdóname formarán parte de un repertorio que repasa el universo musical de la serie y su evolución a lo largo de las distintas temporadas.
