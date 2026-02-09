El PSOE denuncia la aparición de carteles racistas en Puerto de la Cruz

El PSOE de Puerto de la Cruz denunció este fin de semana la aparición de carteles racistas colocados en distintos puntos del municipio, entre ellos frente a un centro de acogida. Los mensajes, firmados por las Juventudes Falangistas de España, advertían de un supuesto "peligro por zona multicultural". El diseño imitaba una señal de tráfico, con un fondo amarillo y un triángulo en el que se representaba la silueta de un hombre agrediendo a una mujer mayor, arrancándole el bastón. Uno de los carteles fue localizado en la confluencia de las calles Blanco, Doctor Ingram e Iriarte, una zona cercana al Ayuntamiento.

El portavoz socialista, Marco González, explicó que realizaron la denuncia pública a través de sus redes sociales al no observar una reacción institucional inmediata y con el objetivo de "generar conciencia social". Trasladaron las imágenes a la Policía Local, que informó al alcalde y derivó el caso a la Policía Nacional que, según explica González, han abierto una investigación que será trasladada al juzgado y al Ministerio Fiscal al considerar los hechos como un posible delito de odio.

González critica que, pasadas más de 24 horas, el Ayuntamiento no hubiera realizado —según su versión— una condena pública de los hechos. "Aquí solo debe haber una voz contra este tipo de delitos, una voz común de una institución como un ayuntamiento para decir que no", afirma y advierte del avance de discursos de ultraderecha. Desde el área de Participación Ciudadana e Igualdad, David Hernández, señala que el domingo retiró uno de los carteles y lo denunció ante la policía, procediéndose a la retirada del resto y apostando por no dar visibilidad a estos mensajes.

Hernández defiende la postura del grupo de gobierno de no dar visibilidad a este tipo de acciones. "No le podemos dar publicidad a personas intolerantes y cobardes. Vamos a retirar los carteles y buscar quienes los han colocado, pero publicidad cero", afirma. Además, subraya que Puerto de la Cruz es un municipio con una larga tradición de convivencia y diversidad cultural, recordando iniciativas como el Día de África o las clases de español para personas extranjeras. "Nos vamos a enfrentar a estos discursos con políticas contra el fascismo y los mensajes de odio", añade, denunciando también que las actividades municipales a favor de la diversidad suelen generar mensajes de odio en redes sociales.

La aparición de estos carteles no ha sido un hecho aislado. El PSOE de Los Realejos denunció también la colocación de un cartel similar en la zona de El Toscal-Longuera, próxima a Puerto de la Cruz, calificándolo como un mensaje de odio y carácter fascista.