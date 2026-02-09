La primera guagua circular de Puerto de la Cruz empieza a rodar

La guagua 385 ya circula por las calles de Puerto de la Cruz. El municipio cuenta desde el lunes 9 de febrero con su primera guagua urbana, dando así respuesta a una demanda histórica de los vecinos al enlazar algunos de los puntos más concurridos y necesarios del casco urbano. El recorrido es circular y parte desde la Estación de Guaguas de Puerto de la Cruz y discurre por El Durazno, El Botánico, el hospital Hospiten Bellevue, el Parque Taoro y el Centro de Salud Casco Botánico, para regresar de nuevo al punto de salida.

Durante su primera jornada de funcionamiento hubo poca afluencia, algo habitual en los primeros días de puesta en marcha de un nuevo servicio. Aun así, varios vecinos y vecinas ya han comenzado a utilizar esta guagua. De ella destacan la comodidad del recorrido y la cercanía a servicios básicos. Este servicio significa para muchos una mejora en su calidad de vida. Para Dolores Rodríguez, vecina de El Durazno, la guagua significa "un respiro". Asegura que ya no puede subir y bajar caminando hasta el centro de Puerto de la Cruz "ni gastar en un taxi cada vez que tengo que ir al médico". Además, cuenta que una guagua que acerque a vecinos y vecinas al hospital y al centro de salud es una necesidad que se lleva solicitando años. "Por fin alguien nos escuchó", explica.

Demanda histórica de vecinos

Hasta ahora, muchos portuenses se veían obligados a caminar largas distancias, recurrir a un taxi o utilizar otras guaguas que les dejaban lejos de sus viviendas. En zonas como el barrio del Taoro o el entorno de San Nicolás, la falta de una conexión directa con los servicios sanitarios era una de las principales quejas. "La guagua es calidad de vida. Muchos dependemos de que algún familiar nos lleve al médico o de pagar taxi", señala Manuel Herrera, jubilado residente en el Taoro. Ahora pueden moverse de manera autónoma, un aspecto que "a cierta edad, se agradece muchísimo".

La nueva guagua 385 durante un servicio. / Andrés Gutiérrez / t

Para familias como la de Laura Pérez, la nueva guagua supone un alivio en la organización diaria. Antes tenía que planificar todo el día en función de cómo moverse, pero ahora siente más tranquilidad aunque la guagua salga con una frecuencia de 40 minutos entre viajes. "Tenía que caminar más de media hora o hacer trasbordos que aún así me dejaban lejos de casa", comenta.

"Ojalá se amplíe el recorrido"

También coincide con el resto de usuarios en la necesidad de una guagua urbana que conectara directamente con el hospital y los centros de salud. "Sobre todo era necesario para las personas mayores o con movilidad reducida", añade. No obstante, algunos vecinos recuerdan que aún quedan demandas pendientes. El centro de salud de La Vera es el único equipamiento sanitario que queda fuera del itinerario de la línea 385. "Estamos contentos, claro que sí, pero quienes tenemos el médico en La Vera estamos igual que antes. Ojalá en el futuro se amplíe el recorrido y también nos incluyan", reclama José Martín, residente en el barrio.

Más allá del impacto en el día a día de los vecinos y vecinas, la entrada en servicio de la línea 385 se enmarca en la apuesta por una movilidad más sostenible en la ciudad turística. Daniel Martín, portuense, añade que "gracias a esta guagua se puede reducir el uso del vehículo al conectar puntos clave del Puerto".