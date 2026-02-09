Cuando Peter perdió a Susan

Susan Hornby, una jubilada británica de 76 años, volvió a nacer el pasado fin de semana en Tenerife. Pasaba unos días en la Isla junto a su marido, Peter, y el viernes decidieron dar una vuelta por el Parque Rural de Anaga. Desde Chamorga, a donde llegaron en coche, ella propuso recorrer el sendero entre Casas de Tafaya y Las Palmas de Anaga, mientras él se desplazaba a Benijo, lugar establecido para reencontrarse en un plazo máximo de tres horas. En un momento dado, sobre el mediodía tras salir a las 10:00 horas, Susan se sintió mal y pidió ayuda. Peter, angustiado, contactó con los servicios de emergencias al ver que su esposa no aparecía y no podía conectar con ella. Susan fue rescatada 30 horas después gracias a un operativo conjunto. No es la primera vez ni será la última, pero como novedad la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Tenerife fue ensalzada por los medios ingleses. Así lo reflejaron en sus ediciones digitales The Mirror, Daily Mail o London Evening Standard.

Parada en Casa Álvaro

Peter y Susan, natural del condado de Dorset, al Suroeste de Gran Bretaña, llegaron juntos a Chamorga y tomaron un café en el mítico bar del caserío, Casa Álvaro. Juana Pérez, que regenta el local desde hace casi cuatro décadas, les atendió y ayer se acordaba perfectamente de ambos. No tenía claro donde se hospedaban exactamente, aunque cree que mencionaron La Punta del Hidalgo o el sur, pero sí dialogó con la pareja, una de las muchas –sobre todo, de extranjeros–, que pasan cada día por allí, más aún los fines de semana.

Sendero de Anaga

Aclara que él «se fue en el coche a la playa de Benijo, donde quedaron y ella partió a hacer el sendero que empieza por detrás de Casa Álvaro». Juana estuvo hasta la dos de la mañana del sábado colaborando con los equipos de rescate de Susan en la logística y el avituallamiento.

Familia desesperada

La familia de Susan Hornby, en concreto su nuera, Louise Bakewell, había publicado un llamamiento en las redes sociales para pedir ayuda, explicando que llevaba un abrigo rojo y un sombrero blanco. Louise subrayaba que Susan envió un correo electrónico a las 12:00 horas diciendo que necesitaba ayuda médica. Luego dejó de responder a las llamadas. Además, no había activado la función Find My iPhone (Encuentra mi móvil) en su dispositivo. Bakewell suplicaba: «Si alguien está caminando, ¿podría por favor estar atento? Muchas gracias. Han pasado 27 horas desde que salió. Gracias». Reconocía en ese momento «las dificultades del idioma» para conectar con las autoridades locales.

Operativo en busca de Susan

Un operativo de bomberos, protección civil, distintos cuerpos de policía y el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias se pusieron en marcha en busca de Susan tras ser alertados por el 112.

Actuación de los bomberos

El relato en Instagram del Consorcio de Bomberos de Tenerife permite establecer la cronología de los hechos. La intervención de su base en Santa Cruz fue solicitada el viernes sobre las 16:30 horas, a través de una llamada de la Central de Coordinación del 112, para buscar a una senderista desaparecida en Chamorga. En el aviso, la persona que alertó, su marido, indicaba que llevaba dos horas en el punto de encuentro que previamente habían establecido, pero no había aparecido.

Helicóptero del GES como el que rescató a la jubilada británica en Anaga / Andrés Gutiérrez

Rescate del GES

Desde el parque de Tomé Cano salió una dotación compuesta por cuatro efectivos, un piloto de dron y otro bombero como observador. El grupo participó en un dispositivo que actuó tanto desde Chamorga como desde Benijo. Durante la tarde, peinaron todas las posibles rutas, mientras los técnicos de coordinación trazaban recorridos y planificaban las actuaciones junto al jefe y el responsable operativo de guardia. Un amplio despliegue de rastreo que combinó el reconocimiento a pie con el apoyo aéreo de drones y el helicóptero del GES. Se centró especialmente en el trayecto entre Casas de Tafada y Las Palmas de Anaga, por donde se había adentrado Susan.

Once horas sin éxito

Ante la falta de resultados iniciales, durante la noche se organizó un relevo del personal y se solicitó la colaboración de otros servicios. Tras las once primeras horas de búsqueda, las labores se suspendieron para retomarse al amanecer del día siguiente.

Durante la noche se celebró una reunión en la Comisaría de la Policía Nacional, con la presencia del marido, Peter, en la que se logró recabar información clave sobre su última localización que permitió acotar los tramos horarios y zonas en los que podía encontrarse.

Identificación del lugar

Gracias al trabajo del personal de la Central de Coordinación de Bomberos se logró identificar de manera aproximada el lugar desde el que se tomó la fotografía del punto de partida de Susan, permitiendo concretar la zona inicial y los posibles senderos que pudo haber seguido.

Encontrada tras día y medio

Finalmente, tras casi día y medio de búsqueda, el helicóptero del GES localizó y rescató a la mujer en el punto citado. Fue trasladada al Hospital Universitario de Canarias (HUC) para recibir tratamiento médico urgente. Ayer ya no se encontraba registrada en el centro sanitario sin que las fuentes confirmaran si había recibido el alta el día anterior.

Agradecimiento infinito

«Ha sido encontrada en un barranco y está a salvo». Así expresaba Louise Bakewell su alivio al ser encontrarla. Agradecía a los servicios de emergencia su ayuda. También destacaba la importancia de activar la función Find My iPhone en los dispositivos móviles para evitar situaciones similares. La portavoz de la familia concluía con una expresiva frase reproducida por los diarios británicos:«Qué grupo de personas tan maravillosas, mi fe en la humanidad ha sido restaurada». Peter perdió a Susan pero la recuperó sana y salva gracias a ellos. Final feliz.