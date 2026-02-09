Nace Aemaco para fortalecer y dar voz a las industrias de la madera y el corcho

La Asociación Provincial de Empresas Industriales de la Madera y el Corcho de Santa Cruz de Tenerife (Aemaco) ha iniciado oficialmente su andadura con la celebración de la primera reunión de su Junta Directiva, marcando un hito para un sector que cuenta con un elevado peso productivo en Canarias y con expectativas de aumentar su visibilidad institucional. Aemaco nace integrada en la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) con la misión de organizar, representar y defender los intereses comunes de las empresas de la madera y el corcho, así como de impulsar su crecimiento, modernización y competitividad.

Durante este primer encuentro, la Junta Directiva de Aemaco abordó los principales retos estructurales que afronta el sector en la provincia, entre los que destacan la alta demanda de trabajo, la escasez de profesionales con cualificación específica y la necesidad de apoyo a la modernización tecnológica de las empresas. Asimismo, se puso sobre la mesa el limitado conocimiento institucional existente sobre el potencial económico, social y medioambiental de esta actividad industrial.

Para el presidente de Aemaco, Francisco Abraham Guzmán García, la creación de la asociación responde a una necesidad largamente compartida por el empresariado del sector: “Las empresas de la madera y el corcho vivimos un momento de gran actividad, pero también de importantes dificultades. Necesitamos unirnos para afrontar la falta de personal cualificado, mejorar nuestras infraestructuras y trasladar a las administraciones la realidad y el enorme potencial de nuestro sector”, afirmó.

Guzmán García subrayó que “el sector de la madera y el corcho da un paso decisivo con Aemaco hacia una mayor cohesión empresarial, una mejor interlocución con las instituciones y un desarrollo más sólido y sostenible en la provincia tinerfeña”. Además, valoró también la importancia de integrarse en Femete como estructura de apoyo: “Formar parte de Femete nos permite contar con una potente representación, servicios de formación y proyectos, así como asesoramiento especializado, mayor visibilidad y una red de contactos clave para crecer de forma ordenada y sostenible”.

Organización, voz propia e interlocución

Por su parte, el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, dio la bienvenida a Aemaco y a sus empresas asociadas, poniendo a su disposición toda la estructura federativa: “Aemaco llega para reforzar un sector estratégico que precisa organización, voz propia y capacidad de interlocución. Desde Femete, vamos a apoyarles plenamente en la defensa de sus intereses y en el crecimiento de sus negocios”, señaló.

Jiménez Arranz añadió que esa integración en Femete permitirá a las empresas de la madera y el corcho mejorar su competitividad, acceder a programas de formación y asesoramiento, y participar activamente en los espacios de diálogo social y económico. “Este es el momento de unirse, organizarse y construir juntos el futuro del sector, con una visión moderna, innovadora y alineada con las necesidades reales del tejido productivo”, remarcó.

En la Junta Directiva de Aemaco, acompañan al presidente, Francisco Abraham Guzmán García, el vicepresidente, Manuel Lois Vilasuso; el secretario, José Antonio Mirabal Méndez; la tesorera, Carolina Martín Díaz; y los vocales Dimas Díaz González, Laura Ortega Virumbrales, Javier González Mesa y Josué Pérez Ascanio.