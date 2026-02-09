Multado con 200 euros y la pérdida de 4 puntos por llevar la baliza V16 pero realizar este gesto tan habitual al volante: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

La baliza V16 forma es un dispositivo obligatorio en los vehículos canarios y del resto de España desde el pasado 1 de enero. Para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras, los conductores deben respetar la normativa establecida y evitar determinados gestos al volante.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado en sus redes sociales un mensaje para concienciar a los conductores donde recuerda que "antes de ser conductor, ciclista o pasajero… eres peatón". Además, hace hincapié en la importancia de respetar siempre al peatón.

Multas a los conductores por no respetar un paso de peatones

Cruzar el paso de peatones es una acción cotidiana, pero la realidad es que en muchas ocasiones los conductores no respetan las normas de tráfico. La DGT insiste en que los peatones tiene prioridad y no respetarla conlleva sanciones económicas graves.

Saltarse un paso de cebra se considera una infracción grave. Los conductores se enfrenta a multas de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir. Sin embargo, esta norma no solo afecta a los vehículos. Los usuarios de patinetes eléctricos o bicicletas están obligados a respetar los pasos de peatones, por lo tanto, deben bajarse y cruzarlos caminando.

Cuándo tiene el peatón prioridad

El artículo 65 del Reglamento General de Circulación establece que los conductores deben ceder siempre el paso a los peatones en las siguientes situaciones:

En los pasos para peatones debidamente señalizados

Cuando vayan a girar para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso marcado

y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso marcado Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona peatonal

por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona peatonal En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados, los conductores tienen la obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas

Cómo debe actuar el conductor al acercarse a un paso de cebra

La DGT es claro y explica a los conductores cómo deben actuar cuando se acerquen a un paso de peatones:

En primer lugar, el conductor debe reducir la velocidad y detenerse si es necesario.

y detenerse si es necesario. Si un peatón está cruzando o manifiesta intención de hacerlo, el vehículo debe detenerse al completo para ofrecerle el paso

La atención es fundamental en estas situaciones, ya que en calles estrechas, zonas urbanas concurridas o muchos carriles, el peatón puede no quedar visible para el conductor.

Los peatones también reciben sanciones

Aunque el foco se pone en los conductores, los peatones también deben cumplir las normas. Cruzar fuera de los pasos habilitados, hacerlo de forma imprudente o ignorar los semáforos puede conllevar sanciones económicas, además de poner en riesgo tu propia seguridad.

Tráfico insiste en que la clave es la prevención y un simple gesto como frenar a tiempo, cruzar por el lugar establecido o dejar el teléfono guardado durante un minuto puede salvar vidas.