Metrotenerife y el comité de huelga firman el acuerdo que levanta la huelga dos años después
El preacuerdo fue ratificado por el 83,5% de la plantilla y garantiza estabilidad laboral y continuidad del servicio del tranvía
La dirección de Metrotenerife y el comité de huelga, integrado por UGT, USO y CCOO, han formalizado este jueves el acuerdo que pone fin al prolongado conflicto laboral en la compañía. El documento se firma tras el contundente respaldo de la plantilla, que en la asamblea celebrada el pasado 28 de enero votó mayoritariamente a favor del preacuerdo, con un 83,5% de apoyo, ratificando así el consenso alcanzado la semana anterior.
El conflicto llevaba más de un año bloqueado, sin avances significativos en la negociación. La situación dio un giro tras las elecciones sindicales de mayo de 2025, en las que USO obtuvo representación con dos delegados y asumió la secretaría del comité. Desde entonces, las negociaciones adquirieron un enfoque más resolutivo, centrado en la defensa de los derechos laborales sin perder de vista la viabilidad del servicio público. En apenas seis meses, las partes lograron cerrar un acuerdo que responde a las principales reivindicaciones de la plantilla.
El levantamiento de la huelga supone no solo el final de un conflicto prolongado, sino también la recuperación de la estabilidad y la tranquilidad laboral para cientos de trabajadores, además de garantizar a los usuarios del tranvía un servicio estable, continuado y de calidad. Desde USO se ha destacado el valor del diálogo firme y profesional, así como el compromiso de seguir vigilando el cumplimiento íntegro del acuerdo y mantener una representación activa en defensa de los derechos y la dignidad de la plantilla de Metrotenerife.
