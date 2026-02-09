Mejoras en el campamento para educación ambiental de La Esperanza

Tenerife recupera el campamento de La Esperanza para albergar en este pulmón verde de la Isla desde encuentros de niños con diabetes a cursos municipales en la naturaleza. Una programación de actividades medioambientales, socioculturales y deportivas por parte de cuarenta colectivos que llegó en 2025 a aproximadamente 1.700 chicos y chicas de la Isla. En definitiva, un espacio clave para la educación ambiental de la juventud tinerfeña.

El Cabildo acometerá en 2026 obras de mejora en la infraestructura entre las que se encuentra la renovación de la instalación eléctrica por un importe cercano a 200.000 euros. El área insular de Juventud afrontará los trabajos de mejora en una infraestructura de referencia para el fomento de la educación ambiental entre la población joven, situado en plena naturaleza, en el término municipal de El Rosario.

Las obras comprenden la sustitución de todo el cableado existente y mejoras en el alumbrado exterior, así como en las instalaciones de enlace y en las protecciones del grupo electrógeno. También se colocará un nuevo cuadro de distribución, más cercano a la zona de las cabañas, y se sustituirán las tomas de corriente que hayan podido verse dañadas. Además, se colocará protección independiente a cada cabaña y en caso de ser necesario, se ampliarán las canalizaciones y arquetas exteriores.

El Campamento de La Esperanza es un enclave único en Tenerife que se encuentra ubicado en el municipio de El Rosario, a tan solo 20 minutos del centro de La Laguna y del Parque Nacional del Teide.

A 1.000 metros de altitud, dentro del Paisaje Protegido de Las Lagunetas, el campamento se encuentra rodeado de un pinar canario mixto, con fayas, acebiños y brezos. Incluye también un jardín didáctico con seis zonas botánicas vinculadas a ecosistemas canarios (monteverde, pinar, huerto, charca…) que sirve de refugio para fauna local.

El campamento supone en sí mismo un legado histórico en constante evolución. Gestionado por el Cabildo. a través de Tenerife Joven y Educa, es una instalación pública sin ánimo de lucro diseñada para acoger grupos de entre 10 y 70 personas. Está equipada y autorizada para realizar actividades socioculturales, medioambientales y deportivas.

Más de 1.700 jóvenes disfrutaron de la instalación el año pasado en las actividades de cuarenta colectivos

El campamento fue construido en 1963 y, desde 1998, es gestionado por el Cabildo de Tenerife, tras recibir la transferencia de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias.

En los últimos años se han afrontado otras mejoras en el campamento. Por ejemplo, la renovación en junio del año pasado de los recursos educativos, incluyendo la actualización de paneles pedagógicos con los que han aprendido varias generaciones de tinerfeños Estas herramientas forman parte de un programa educativo con identidad propia que busca acercar a los visitantes , sobre todo a los jóvenes, a conocimiento del medio natural de una manera lúdica y didáctica, fomentando su participación y aprendizaje a través del descubrimiento.

Una de las principales actuaciones que se llevará a cabo este año es la renovación integral de la instalación eléctrica del campamento. El contrato de obras ha sido adjudicado a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos SAU por un importe total de 197.950 euros y un plazo de ejecución estimado de cuatro meses, permitiendo una rápida puesta a punto de las instalaciones.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó las iniciativas impulsadas por cuarenta entidades, entre las que se encuentran centros escolares, asociaciones juveniles, ayuntamientos y el propio área de Juventud. Con estas obras, explicó, «modernizamos el espacio, que desempeña un papel clave en la divulgación de valores y prácticas sostenibles entre la población joven». Para ello, subrayó, «son claves la formación ambiental y el cuidado del entorno»

El consejero de Juventud y Formación, Serafín Mesa, remarcó que una obra «esencial» para mejorar el espacio en accesibilidad, seguridad y funcionalidad.