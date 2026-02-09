El Hospital Quirónsalud Tenerife incorpora una cámara hiperbárica de última generación para ampliar los tratamientos de recuperación y reparación de tejidos

El Hospital Quirónsalud Tenerife ha incorporado una cámara hiperbárica monoplaza de última generación con el objetivo de ampliar las opciones terapéuticas avanzadas en procesos de difícil recuperación, lesiones complejas y reparación de tejidos, así como en el ámbito de la recuperación deportiva.

Entre las indicaciones más frecuentes destacan las heridas crónicas y de difícil cicatrización, úlceras vasculares, pie diabético, osteomielitis refractaria, lesiones por radioterapia (radionecrosis, fibrosis o retrasos de cicatrización), infecciones complejas de tejidos blandos, lesiones traumáticas con compromiso vascular, síndrome de isquemia-reperfusión, retrasos de consolidación ósea, sordera súbita e isquemia aguda de retina.

El doctor Óscar Blásco Amato, especialista en Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Tenerife, destaca que “la oxigenoterapia hiperbárica aporta un incremento terapéutico del oxígeno en los tejidos, lo que permite activar mecanismos de reparación y cicatrización especialmente útiles en lesiones complejas o de evolución lenta”.

Cómo se realiza el tratamiento en una cámara hiperbárica

El tratamiento se realiza en una cámara hiperbárica monoplaza individual, en un entorno presurizado y controlado, bajo supervisión médica y con protocolos individualizados según patología u objetivo.

Las sesiones tienen una duración aproximada de 60 a 90 minutos, son indoloras, no invasivas y con presión terapéutica controlada. El número de sesiones se ajusta de forma personalizada tras valoración médica especializada.

“Es importante recalcar que la oxigenoterapia hiperbárica no sustituye a otros tratamientos: los complementa. En muchos casos se integra con cirugía, curas avanzadas, rehabilitación o tratamiento antibiótico para potenciar la recuperación”, subraya el doctor Blasco.

Recuperación deportiva y optimización del rendimiento

Además de sus aplicaciones clínicas, la oxigenoterapia hiperbárica es cada vez más utilizada en el ámbito deportivo profesional y amateur, como complemento para favorecer la recuperación tras entrenamientos intensos y lesiones.

Puede contribuir a la recuperación muscular acelerada, reducción de la inflamación post-ejercicio, disminución del dolor muscular tardío (DOMS) y reparación de microlesiones. También se emplea como apoyo en lesiones musculares y tendinosas, tendinopatías, lesiones ligamentarias o recuperación tras cirugía deportiva.

Según el doctor, “en deportistas, la oxigenoterapia hiperbárica puede integrarse como complemento a programas de fisioterapia y readaptación al esfuerzo, ayudando a acortar tiempos de recuperación y mejorar la regularidad en la carga de entrenamiento”.

“Nuestro objetivo es favorecer la recuperación del tejido dañado y reducir la inflamación, ayudando al organismo a reparar mejor y antes”, concluye el doctor Óscar Blasco.

Medicina hiperbárica: beneficios principales

Entre los principales beneficios descritos de la oxigenoterapia hiperbárica destacan el aumento de la oxigenación tisular, la estimulación de la angiogénesis, reducción del edema e inflamación, mejora de la cicatrización, regeneración celular, apoyo al control de infecciones complejas y recuperación funcional más rápida.

Quirónsalud en Canarias

Quirónsalud está presente en la actualidad en Canarias con tres hospitales en Tenerife, Costa Adeje y la Orotava. Además, Quirónsalud dispone de 9 centros médicos ubicados en diferentes puntos de la isla como los Centros Médicos Tenerife, Candelaria, Los Cristianos, La Laguna, Realejos, Icod, Puerto de La Cruz, Santa Úrsula y Tejina.