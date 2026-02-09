El Gobierno autoriza licitar por 39,7 millones las obras del muelle de Ribera del puerto de Granadilla

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la licitación de las obras para el cierre y la habilitación del muelle de Ribera del puerto de Granadilla, en Tenerife, por un importe de 39,7 millones de euros (IGIC no incluido). La actuación se ejecutará en el puerto dependiente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

El puerto de Granadilla, el último puerto de nueva planta construido en España dentro del sistema de puertos de interés general, fue concebido para operar de forma complementaria al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Su diseño permite la recepción de buques de gran calado, el desarrollo de operaciones logísticas a gran escala y la integración con un área industrial anexa, lo que lo convierte en un enclave estratégico para la logística atlántica.

Las obras autorizadas permitirán completar los 1.045 metros totales del muelle de Ribera, mediante la construcción de los 543,3 metros que aún faltaban por ejecutar, garantizando así el pleno funcionamiento del puerto. El tramo pendiente corresponde al espacio situado entre el segundo tramo del muelle polivalente y la zona concesionada del extremo sur.

Polígono y Puerto de Granadilla. | / CARSTEN W. LAURITSEN

En concreto, el proyecto contempla la instalación de 11 cajones de hormigón armado, de 48,25 metros de eslora, cimentados a la cota -18 metros, además de cierres de hormigón sumergido de 5,78 metros de longitud.

Esta actuación forma parte del Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, consensuado con Puertos del Estado, dentro de la línea denominada ‘Cierre y habilitación del muelle de Ribera’. Asimismo, cuenta con financiación parcial de fondos europeos FEDER 2021-2027.

En el conjunto del archipiélago, el sistema portuario estatal contempla una inversión superior a 600 millones de euros entre 2025 y 2029 para mejorar la competitividad y el crecimiento de estas infraestructuras. De ese total, 255 millones de euros se destinarán a los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, siendo el puerto de Granadilla uno de los proyectos prioritarios.