La gestión del paro en Tacoronte, sin convenio y con las oficinas año y medio cerradas

La población de Tacoronte desempleada tiene que acudir a otros municipios para realizar los trámites necesarios desde que tuvo lugar el cierre de las dependencias locales en junio de 2024, desde que se detectó la presencia de gas radón. Además, desde el 28 de enero de 2025 está caducado el convenio suscrito por el Ayuntamiento con el Servicio Canario de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El portavoz de Nueva Canarias, José Daniel Díaz, denunció la situación durante el pleno municipal, foro en el que reprochó al grupo de gobierno que «dejara sin cobertura» un inmueble de titularidad pública cuya conservación y mantenimiento corresponde al Consistorio, según consta en un informe de la Secretaría, afirmó el concejal. A su juicio, el tripartito PSOE, CC y PP ha incurrido en «dejación» y «negligencia» como gestores de Consistorio obligados a «garantiza las mejoras y firmar un nuevo acuerdo» con los entes gestores del desempleo.

Trabajadores del SCE y del SEPE que estaban adscritos a las dependencias cerradas (fueron trasladados a Tegueste) asistieron a la sesión plenaria en la que expresaron que, «ante la falta de garantías y alternativas fiables para su salud laboral, veían muy complicado volver a la oficina de Tacoronte», apostilló el portavoz de NC. «Existe mucho temor en la plantilla» y reclamaron un compromiso «firme y factible» para contar con un nuevo espacio, porque no les convencieron propuestas como el Mercado Municipal o la construcción de un nuevo edificio. Plantearon como alternativa ubicar la oficina del paro una de las plantas de la biblioteca, iniciativa rechazada por la alcaldesa.

El concejal José Daniel Díaz asegura que existe «mucho temor» a retornar a la oficina entre los trabajadores

José Daniel Díaz remarcó que «ha habido un notorio incumplimiento y el informe de la Secretaría deja claro que la competencia del inmueble es municipal desde hace un año, como de dejarlas en condiciones».

«El Ayuntamiento de Tacoronte lo único que quiere es que exista y funcione en óptimas condiciones la Oficina de Empleo de nuestro municipio. Ese ha sido siempre nuestro objetivo», señaló la alcaldesa cuando, hace un mes, cuando Sandra Izquierdo instó al SCE a reabrir las dependencias en el municipio con todas las garantías de seguridad.

Durante la última sesión plenaria, el grupo gobernante presentó una enmienda a la iniciativa propuesta por Nueva Canarias, que planteó una serie de acciones, entre ellas las tendentes a mejorar las dependencias con la intención de garantizar las condiciones de seguridad y salud laboral de los empleados. La negativa de NC a incorporar lo planteado por el tripartito provocó el voto en contra del PSOE, CC y PP, «renunciando estas formaciones a respaldar estas garantías para trabajadores y los más de mil usuarios del municipio». Díaz incidió en que el Ayuntamiento de Tacoronte es «la entidad competente para resolver el problema de gas radón, hacer las obras y firmar el nuevo convenio para ceder el inmueble en perfectas condiciones».