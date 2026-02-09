Los bocadillos "full de relleno" de Tenerife se venden junto a una gasolinera: cochino y pata por menos de 5 euros

Encontrar bocadillos abundantes, con productos de calidad y a buen precio no es fácil. Sin embargo, esto es posible junto a una gasolinera del polígono industrial de Güímar, donde ofrecen "bocadillos full de relleno".

Los creadores de contenido gastronómico @guachinchesmodernos han acudido hasta la Cafetería Océano, ubicada junta a la gasolinera Océano, tras varias recomendaciones y no han dudado en compartir la experiencia con todos sus seguidores. "Encontrate estos bocadillos en un polígono no tiene precio"

"Más de 100 al día"

Lo más sorprendente es el relleno de los bocadillos. Entre los más destacados se encuentra el bocadillo de cochino, servido con la carne desmenuzada y jugosa. El establecimiento cuenta con productos que se elaboran a la brasa, algo que no es habitual de encontrar en una cafetería de polígono.

La cafetería vende "más de 100" bocadillos de cochino al día, lo que refleja la calidad del producto que ofrecen.

Algunos de sus bocadillos

Los creadores de contenido se decantaron por probar alguno de sus bocadillos que no les dejaron indiferentes. "Encontrarte estos bocadillos en un polígono no tiene precio", aseguran.

El bocadillo de cochino fue su favorito "me encanta como ponen el cochino desmenuzado, es como un kebab", aunque el de pata también fue bien valorado. Además, el local prepara patas por encargo

Horario y ubicación

La Cafetería Océano se encuentra en Manzana 13, parcela 10, Polígono Industrial de Güímar. Abre de lunes a viernes en horario de 6:00 a 16:00 horas, mientras que la gasolinera ofrece servicio de lunes a sábado de 6:00 a 22:00 hora y los domingos reduce su horario abriendo a las 7:00 horas.

Sus bocadillos contundentes, con buenos productos y precios ajustados lo han convertido en una parada obligatoria para quienes pasen por la zona.