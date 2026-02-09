La Aemet pronostica nubles y claros y tiempo estable para este lunes en Tenerife

Canarias afronta este lunes con una situación meteorológica marcada por la estabilidad, los cielos despejados o poco nubosos y temperaturas suaves, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El archipiélago disfrutará de un tiempo en general tranquilo, aunque con la presencia puntual de nubosidad en algunas zonas del norte y oeste de las islas más montañosas.

De acuerdo con el pronóstico, los cielos despejados o casi despejados serán la tónica general durante la jornada. Solo se esperan intervalos nubosos ocasionales en áreas concretas del norte y oeste, especialmente durante las primeras y últimas horas del día. En las horas centrales, estas nubes tenderán a disiparse, dejando amplios claros.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque no se descartan ligeros ascensos locales, sobre todo en medianías y zonas de interior. Las máximas oscilarán entre los 21 y 22 grados, mientras que las mínimas se situarán entre los 15 y 18 grados en las principales capitales.

En cuanto al viento, soplará en general de componente norte o noroeste, de intensidad floja a moderada, con mayor incidencia en zonas expuestas y en cotas altas.

Estado de la mar: mar rizada a marejadilla

En el ámbito marítimo, la AEMET prevé en las aguas de Canarias vientos variables de fuerza 1 a 4, con mar rizada o marejadilla. Además, se mantendrá una mar de fondo del noroeste, con olas de entre 2 y 3 metros, pudiendo alcanzar 3 a 4 metros en determinadas zonas. Estas condiciones aconsejan prudencia a las embarcaciones de recreo y a quienes practiquen actividades náuticas.

Previsión del tiempo por islas

Tenerife

En Tenerife, el norte estará nuboso por debajo de los 1.110-1.300 metros, con amplios claros a mediodía. El resto de la isla disfrutará de cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo en el sur. Las temperaturas se mantendrán estables, aunque el ascenso podría ser más acusado en el entorno del Teide, donde el viento del noroeste soplará con mayor intensidad en cotas altas.

Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 22 grados de máxima, con una mínima de 15 grados.

La Gomera

En La Gomera, se prevén nubes en el norte por debajo de los 1.000-1.200 metros, con claros durante el día. El resto de la isla tendrá cielos poco nubosos. El viento del norte será flojo, aunque moderado en zonas bajas expuestas.

En San Sebastián de La Gomera, las temperaturas oscilarán entre 16 y 22 grados.

La Palma

La Palma presentará nubosidad en el norte por debajo de los 1.100-1.300 metros, con claros a mediodía. En el resto, el cielo estará poco nuboso, salvo algunos intervalos en zonas del interior este. El viento será del norte, con mayor intensidad en áreas expuestas del noroeste y sureste y en cotas altas de la Caldera de Taburiente.

Santa Cruz de La Palma registrará temperaturas entre 15 y 21 grados.

El Hierro

En El Hierro, el norte estará nuboso por debajo de los 1.000-1.200 metros, con apertura de claros durante el día. En el resto de la isla predominarán los cielos despejados. El viento del nordeste será flojo en general, aunque moderado en zonas expuestas del nordeste, extremo suroeste y punta sur.

En Valverde, se esperan temperaturas más frescas, entre 10 y 15 grados.

Lanzarote

En Lanzarote, se esperan cielos nubosos en el norte y oeste, con tendencia a intervalos nubosos durante las horas centrales del día. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos nocturnos. Las temperaturas se mantendrán estables, con ligeros ascensos locales. El viento soplará moderado del noroeste, girando a norte por la tarde.

Arrecife registrará temperaturas entre 16 y 22 grados.

Fuerteventura

El panorama será muy similar en Fuerteventura, con nubosidad en el norte y oeste que dará paso a claros a mediodía. En el resto de la isla, el cielo estará poco nuboso. Las temperaturas apenas variarán y el viento será moderado del noroeste, rolando a norte a lo largo del día.

En Puerto del Rosario, las temperaturas oscilarán entre 16 y 21 grados.

Gran Canaria

En Gran Canaria, el norte de la isla presentará cielos nubosos por debajo de los 1.110 a 1.300 metros, con apertura de claros en las horas centrales. En el resto del territorio predominarán los cielos despejados o poco nubosos. El viento será del norte, flojo en general, aunque moderado en zonas expuestas del oeste y este durante el día.

En Las Palmas de Gran Canaria, se esperan 18 grados de mínima y 21 de máxima.