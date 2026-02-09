Adjudicada la conservación de edificios y vías tras tres intentos

El Pleno adjudicó el mantenimiento y conservación de los edificios municipales y de las vías públicas de Arona por un coste anual superior a 2,6 millones de euros y un importe total de 10,2 millones a la empresa Fusiona Mantenimientos, SA. El acuerdo fue adoptado con los votos a favor del Gobierno municipal (PP-CC-Vox) y de NC, mientras PSOE y Más por Arona optaron por la abstención.

El portavoz de MxA, Luis García, llamó la atención sobre la «baja temeraria» en la que incurre la oferta «más ventajosa», según el gobierno, y advirtió de las consecuencias negativas que este hecho tendrá en la prestación del servicio cuando surjan dificultades. En concretó, vaticinó que la calidad del mismo mermará y que los trabajadores saldrán perjudicados.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Julián Mena, recordó que la adjudicación del contrato se produce en el tercer intento, algo que «es una prueba de la improvisación con la que trabaja este grupo de gobierno». Incidió en que «los servicios están cogidos con alfileres» y apuntó que la situación es productos «prisas, parches y la marcha atrás» con la que sostiene que trabaja el grupo de gobierno que lidera Fátima Lemes.

El concejal de Obras e Infraestructuras, Héctor Reyes, defendió la gestión del expediente y atribuyó al gobierno municipal la defensa de los trabajadores y sus familias «priorizando la prórroga del contrato y agilizando la licitación».

En la misma sesión plenaria, el PSOE sacó adelante su propuesta de iniciar el procedimiento de licitación del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, que votó en contra el gobierno. Con 16 años de vigencia (prórroga incluida), el contrato actual expirará el año próximo con «problemas estructurales» derivados de la falta de efectivos y de control y de un pliego de condiciones que no se ajusta al desarrollo experimentado por Arona en los últimos tres lustros. La concejal del área, Clari Pérez, aseguró que llevan meses trabajando en ello y la edil del PSOE Raquel García, incidió en que no hay providencia de apertura del expediente.