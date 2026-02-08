El pronóstico del tiempo de la Aemet para el lunes en Tenerife: cielo con pocas nubes y viento flojo a moderado

Los cielos despejados o casi volverán a predominar en Canarias este lunes, cuando solo se esperan algunas nubes a ratos en áreas del norte y oeste, acompañadas de vientos flojos a moderados y temperaturas que podrían subir salgo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima alcanzará 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, donde la mínima será de 15, y 21 en Las Palmas de Gran Canaria, donde bajará hasta 18, conforme a su pronóstico, que señala que el viento se espera de norte o noroeste y flojo a moderado.

En las aguas de Canarias habrá vientos variables de fuerza 1 a 4, mar rizada a marejadilla y mar de fondo del noroeste de de 2 a 3 metros o de 3 a 4, según las zonas, informa Efe.

La predicción del tiempo para el lunes, por islas, es la siguiente:

TENERIFE

En el norte, nuboso por debajo de los 1110-1300 m, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. En el resto, cielos poco nuboso o despejados, con algún intervalo en el sur. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos locales, siendo moderado en el Teide, especialmente en cotas altas. Viento del norte, en general flojo modulado por las brisas, siendo moderado del noroeste en cotas altas y zonas expuestas del Teide.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 15 22

LA GOMERA

En el norte, nuboso por debajo de los 1000-1200 m, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. En el resto, cielos poco nuboso o despejados. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos locales. Viento del norte, en general flojo modulado por las brisas, siendo moderado en zonas bajas expuestas del oeste y este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 22

LA PALMA

En el norte, nuboso por debajo de los 1100-1300 m, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. En el resto, cielos poco nuboso o despejados, salvo algunos intervalos en zonas de interior del este. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos locales, pudiendo ser moderado en cotas altas de la Caldera de Taburiente. Viento del norte, en general flojo modulado por las brisas, siendo moderado en zonas bajas expuestas del noroeste y sureste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 15 21

EL HIERRO

En el norte, nuboso por debajo de los 1000-1200 m, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. En el resto, cielos poco nuboso o despejados. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos locales. Viento del nordeste, en general flojo modulado por las brisas, siendo moderado en zonas bajas expuestas del nordeste, extremo suroeste y punta sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 10 15

LANZAROTE

En el norte y oeste, nuboso, que tenderá a intervalos durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso con intervalos nocturnos. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos locales. Viento moderado del noroeste, rolando a norte por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 22

FUERTEVENTURA

En el norte y oeste, nuboso abriéndose algún claro durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso con intervalos nocturnos. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos locales. Viento moderado del noroeste, rolando a norte por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16 21

GRAN CANARIA

En el norte, nuboso por debajo de los 1110-1300 m, abriéndose claros durante las horas centrales. En el resto, cielos poco nuboso o despejados. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos locales. Viento del norte flojo modulado por las brisas, siendo moderado en zonas expuestas del oeste y este durante las horas diurnas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 18 21