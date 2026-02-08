Plaza Weyler

La explanada situada en el extrarradio de la ciudad, conocida como campo militar porque en ella maniobraba la tropa del cuartel de San Miguel y que también era utilizada como parada y descanso de caballerías y carruajes, cambiaría su fisonomía en 1879. Entonces, el capitán general Valeriano Weyler ordena derribar el Hospital Militar, que se encontraba muy cerca, para construir en su lugar un edificio para la Capitanía General de Canarias.

Entonces, el arquitecto municipal Manuel de Cámara proyectó la construcción de una gran plaza que sirviera de elegante antesala al noble y monumental edificio de la Capitanía General, a la vez que prolongaba la calle del Castillo hasta la incipiente plaza, abría la Gran Vía, hoy calle Méndez Núñez, y la avenida 25 de Julio.

Los trabajos de nivelación del terreno de la plaza se llevaron a cabo siguiendo el diseño del arquitecto Vicente Alonso de Armiño, siendo realizados por los migrantes de Fuerteventura y Lanzarote que habían llegado a Tenerife huyendo de las sequías y hambrunas existentes en aquellas islas.

El espacio cuadrangular fue dividido en cuatro parterres, comunicados a través de sendos paseos cruzados en cuyo centro se instaló un pequeño estanque circular en el que se alzaba un surtidor a modo de sencilla fuente ornamental. El Ayuntamiento plantó todo su perímetro con laureles de Indias, a cambio de las piedras que se obtuvieron de la ‘sorriba’ de la plaza.

Concierto para lograr fondos

Con el fin de recaudar fondos para poder finalizarla, la arpista Esmeralda Cervantes ofreció un concierto benéfico en el Teatro Municipal (Guimerá) de Santa Cruz, el 30 de julio de 1880, durante la escala que hizo el barco en el que viajaba para Sudamérica, cuya recaudación fue entregada a Valeriano Weyler para que financiara las obras.

A la nueva plaza, el Ayuntamiento acordó ponerle el nombre de Weyler, el 7 de febrero de 1879.

En 1891, la corporación municipal solicitó a la empresa de Francisco Franchini, en Génova (Italia), diferentes modelos de fuentes escultóricas con el fin de ver la que reunía mejores condiciones para esta distinguida Plaza. Como el costo de tan lujosa y esbelta fuente (11.380 liras) rebasaba las posibilidades económicas del Ayuntamiento, para poderla financiar hubo que recurrir a las aportaciones vecinales, organizar bailes e instalar tómbolas y bazares, incluso hubo que vender las maderas de los barracones que se habían instalado en la Plaza de Toros para alojar las tropas repatriadas de Cuba. La instalación de la monumental fuente comenzaría en 1893, siendo inaugurada el domingo 6 de mayo de 1899.

El conjunto arquitectónico, de características neorenacentistas, realizado en Génova por Achille Canessa con mármol de Carrara, está formado por dos cuerpos diferenciados: el pilar central y la pila o taza.

El pilar central, de 5,8 metros de altura, que descansa sobre un basamento cilíndrico, tiene un gran desarrollo decorativo en los tres niveles en que está dividido. En el primer nivel, cada cara lleva un mascarón que echa agua por la boca y conchas receptoras en los cuatro ángulos del pilar. En el segundo nivel, cada una de las caras del pilar tiene incrustada en sus paredes una concha de peregrino, y querubines sentados en las cuatro esquinas. Cada querubín sujeta entre sus piernas bocas de delfines que hacen de surtidores del agua que cae en las citadas conchas, situadas en la parte inferior. En el tercer nivel, coronando el fuste se encuentran dos niños y, entre ambos, un delfín arroja hilos de agua por sus ojos. Uno de los niños está arrodillado y el que está de pie, con los brazos en alto, tiene una guirnalda de flores que rodea su cuerpo. La pila o taza, de forma circular, además de cumplir su propia función receptora, hace también de surtidor.

En 1938, el arquitecto Municipal Antonio Pintor lograría que la plaza fuera totalmente horizontal, al dotarla de un muro perimetral que la separaba totalmente de las vías de tránsito.

La actual configuración de la plaza es el resultado de la remodelación realizada, en 1955, por el arquitecto Enrique Rumeu de Armas, dejándola ligeramente levantada respecto a la rasante de la calle del Castillo y formada por un espacio central de forma octogonal, presidido por una fuente de mármol de carrara, y a su alrededor diversos parterres ajardinados con bellas flores y plantas. Tanto el paseo circular como los diagonales están pavimentados con piedra artificial, losa chasnera y cantos rodados de playa. En 1958, alrededor de la fuente se colocaron cuatro jarrones-fruteros de mármol de Carrara.

Trabajos de restauración

En 2009, en el conjunto escultórico hubo que realizar trabajos de conservación y restauración debido a la acción constante del agua y al exceso de cal que contiene, los excrementos de las palomas, así como la aparición de bacterias, hongos y algas.

En 2024, debido a que la fuente presentaba en la estanqueidad del vaso una serie de grietas, fracturas y fisuras, que ponía en riesgo su estabilidad estructural, facilitaba las filtraciones e impedía su funcionalidad, se eliminarían todos los elementos introducidos en la actuación anterior, y se sustituyó la instalación de fontanería, electricidad e iluminación, etc.

Noticias relacionadas

Su carácter de centro urbano de la ciudad, donde coinciden diariamente gran cantidad de tráfico, transeúntes y ciudadanos, ha dado lugar a que esté considerada como una de las plazas públicas más bellas de Santa Cruz de Tenerife, al tener sus parterres ajardinados, muy bien cuidados y conservados. Hecho que daría lugar a que fuese declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 2021.