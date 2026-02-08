La Plataforma social exige la ampliación del hospital ya

La ampliación del Hospital del Sur sigue sin proyecto y sin fecha. Al tiempo que desarrolla una ronda de encuentros con colectivos y representantes sociales y empresariales de la comarca, la Plataforma Pro Hospital Público del Sur y Suroeste de la Isla «exigimos la inmediata licitación de la redacción del proyecto de ampliación y un compromiso para que las obras se adjudiquen en 2026». Un paso más para emprender un plan de medidas de protesta y reivindicación como el que iniciaron hace más tres décadas, en 1996.

Lo expresa días después de mantener una reunión con el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, a petición de éste. En dicho foro, los representantes del colectivo trasladaron a la dirección del SCS su «malestar por la situación de parálisis» en la que se encuentra el expediente para licitar la obra que ampliará el complejo sanitario emplazado en El Mojón (Arona). La Plataforma expuso en el encuentro, de dos horas de duración, que «a la población del Sur se le ha agotado la paciencia».

La respuesta obtenida fue la exposición, por parte del gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (al que está adscrito el Hospital del Sur), Óscar Díez, del «proyecto básico de la que sería la nueva distribución de los servicios, una vez ejecutada la ampliación prevista de la zona quirúrgica». A ello se sumó una invitación a los miembros de la plataforma «a visitar las obras de ampliación del Hospital Oncológico, que en pocas semanas finalizarán», según la información hecha pública por la Plataforma.

El Gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres, y el Cabildo de Tenerife, con Pedro Martínen la Presidencia, firmaron en enero de 2023 la segunda adenda a un convenio por el que la Corporación insular cede suelo y el edificio en estructura que forma parte del complejo sanitario para ampliar el Hospital del Sur. La Comunidad Autónoma se comprometió entonces a entregar al Cabildo los barracones que formaban el antiguo Centro de Atención y Especialidades El Mojón, donde se construirá el centro sociosanitario que incluye este proyecto.

1978 El Gobierno de España dispuso 70 millones de pesetas en 1978 para hacer el Hospital del Sur.

Las autoridades anunciaron hace ya dos años que el Hospital del Sur será el tercero de referencia en Tenerife con una inversión de 40 millones de euros para su ampliación en 20.000 metros cuadrados, hasta sumar 47.000; duplicar las 130 camas hospitalarias y dotarlo de más servicios sanitarios y especialidades. Con ello se equiparará a los hospitales universitarios de Canarias y Nuestra Señora de Candelaria. En las mismas dependencias del Hospital del Sur, Torres y Martín fueron más allá y, en presencia del entonces consejero de Sanidad, Blas Trujillo, anunciaron que los trabajos de ampliación comenzarían en el mismo 2023.

En el presupuesto de Canarias para el ejercicio actual se incluye una partida de 800.000 euros para el Hospital Público del Sur de Tenerife. Una cifra insuficiente para la urgencia con que la comarca lo exige, según se desprende a lo expresado por la Plataforma: «Esto significa que a lo largo del próximo año seguiremos en la misma situación y, lo que es peor, demuestra que la ampliación ni fue ni es una prioridad para este gobierno».

En la actualidad, el colectivo que lleva 30 años demandando la construcción de un hospital público en el sur de Tenerife está a punto de culminar la ronda de contactos con otros grupos representativos del sur y suroeste de Tenerife «denunciando esta situación injusta e inaceptable. Los ciudadanos no estamos dispuestos a seguir tolerando esta situación».

40 El pacto de las flores anunció 40 millones de euros en 2023 para ampliar, desde ese año, el complejo hospitalario en El Mojón.

La realidad es que el sur sigue sin tener el hospital que necesita, quiere y demanda 48 años después de que, en 1978, el Gobierno central, a través del Instituto Nacional de la Salud, presupuestara 70 millones de pesetas de la época para comenzar la obra. La construcción empezó en 2005, pero fue paralizada en 2011, cuando se encontraba al 80% de su ejecución, reanundándose en 2014. En mayo de 2015 se produce el traslado del CAE de El Mojón a las nuevas dependencias, momento que se define como el de la puesta en servicio del Hospital del Sur, aunque las primeras 46 camas hospitalarias no estuvieron disponibles hasta julio de 2016.

«Debemos decir, con mucho dolor, que esta infraestructura lejos de caminar hacia convertirse en ese hospital que demandamos se aleja de este objetivo, dirigiéndose más bien hacia una infraestructura sociosanitaria», afirma la Plataforma. En torno al 60% de las camas tiene uso sociosanitario. n