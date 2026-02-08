La Aemet prevé tiempo estable en Tenerife este domingo: cielos despejados, ascenso térmico y viento flojo

Canarias afronta este domingo una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con cielos mayoritariamente despejados, viento flojo y temperaturas que tenderán a subir ligeramente, según la previsión facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Un escenario propicio tanto para actividades al aire libre como para desplazamientos, en un contexto de tiempo tranquilo tras jornadas anteriores más variables.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el predominio del régimen de alisios del noroeste mantendrá condiciones suaves en la mayor parte del Archipiélago, con algunos matices según la isla y la orientación del relieve.

Temperaturas suaves y ligero ascenso térmico

Las temperaturas máximas alcanzarán valores en torno a los 22 grados centígrados en las dos capitales canarias, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mientras que las mínimas se situarán entre los 15 y 17 grados, dependiendo de la isla. Este ligero repunte térmico será más apreciable en zonas de interior, especialmente durante las primeras horas del día.

En general, no se esperan cambios bruscos en los termómetros, lo que refuerza la sensación de estabilidad y confort térmico típica de esta época del año en Canarias, informa Efe.

Viento flojo del noroeste y mar moderado

El viento soplará del noroeste, con intensidad floja, aunque podría alcanzar intervalos moderados en medianías y zonas altas, especialmente en las islas de mayor relieve. En la costa, estas condiciones contribuirán a un ambiente apacible, sin rachas destacables.

En cuanto al estado del mar, la Aemet prevé viento del norte fuerza 2 a 3, con aumentos puntuales a fuerza 3 o 4, mar rizada a marejadilla y mar de fondo del noroeste con olas de entre 3 y 4 metros, especialmente perceptibles en zonas abiertas al Atlántico. Se recomienda precaución a quienes practiquen actividades náuticas.

Previsión detallada por islas

Tenerife

La isla presentará un panorama similar al de Gran Canaria, con buen tiempo generalizado y algunos intervalos de nubes en la vertiente norte. El viento será más notable en zonas altas.

Santa Cruz de Tenerife: mínima de 15 ºC y máxima de 22 ºC.

La Gomera

Cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad ocasional en el norte. Temperaturas sin grandes cambios y viento del noroeste flojo a moderado en medianías.

San Sebastián de La Gomera: mínima de 16 ºC y máxima de 22 ºC.

La Palma

Tiempo estable, con cielos despejados y algunos intervalos nubosos en el norte. Las temperaturas se mantendrán suaves, con ligero ascenso.

Santa Cruz de La Palma: mínima de 12 ºC y máxima de 21 ºC.

El Hierro

Predominio del buen tiempo, con nubosidad ocasional en el norte y viento del noroeste flojo, algo más intenso en zonas altas.

Valverde: mínima de 12 ºC y máxima de 19 ºC.

Lanzarote

El norte y el oeste de la isla presentarán intervalos nubosos, mientras que el resto del territorio disfrutará de cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, especialmente en las mínimas del interior. El viento del noroeste será flojo a moderado.

Arrecife: mínima de 15 ºC y máxima de 22 ºC.

Fuerteventura

Situación muy similar a Lanzarote, con nubosidad en el norte y oeste y cielos más despejados en el resto. Las temperaturas no registrarán grandes variaciones, con un leve ascenso en zonas interiores.

Puerto del Rosario: mínima de 15 ºC y máxima de 22 ºC.

Gran Canaria

Predominarán los cielos despejados, aunque no se descartan intervalos nubosos en el norte. Las temperaturas seguirán estables o subirán ligeramente. El viento del noroeste será flojo, con mayor intensidad en medianías y cumbres.

Las Palmas de Gran Canaria: mínima de 17 ºC y máxima de 22 ºC.