¿Qué tiene que ver Einstein con el tranvía de Tenerife? Metropolitano lanza una campaña de seguridad dirigida a los jóvenes con el cómic como base

¿Qué tiene que ver Albert Einstein con el tranvía de Tenerife? Metropolitano lanza una campaña de seguridad dirigida a los jóvenes, sobre todo, con el cómic como base para que permanezcan atentos para evitar accidentes. Lo hace a través de una historia contada en doce viñetas sobre el descubrimiento de la teoría de la relatividad en un tranvía camino de Berna (Suiza), en 1905. Los carteles se encuentran tanto en los soportes publicitarios de 23 paradas como en el interior de los tranvías. La iniciativa refuerza la que lleva como lema Desconecta, Mira, Cruzapuesta en marcha tras el atropello de una joven de 22 años el 30 de septiembre del año pasado.

Desconextar y mirar

Los autores de las viñetas han sido Fer Calvi, dibujante argentino, y el guionista canario Francisco de Zárate, que reflexionan en la docena de viñetas sobre el aumento registrado en los últimos años de las distracciones en el tranvía y su entorno. En esta campaña recuerdan a los peatones que, antes de cruzar, deben desconectar y mirar.

Trabajo conjunto

El trabajo conjunto de los autores con los responsables de Marketing y Comunicación de Metrotenerife traslada al formato cómic un mensaje claro, el de que "tu seguridad es importante". Aunque el tranvía es un transporte de por sí seguro, "es necesario que pongas de tu parte, desconectando tus dispositivos electrónicos" para que esa seguridad "no se convierta en algo relativo como la teoría de Albert Einstein".

Hasta Semana Santa

La campaña empezó el pasado día 3 se mantendrá hasta Semana Santa, en principio. La respuesta inicial ha sido "estupenda, con una gran acogida entre todos los que la han visto". Personas de muy diversa condición social, edad o estilo "se han quedado prendadas de esta historia". Mezcla una figura como Albert Einstein, la relatividad y la seguridad en el tranvía de Tenerife. Parecen elementos que nada tienen que ver, hasta que se lee el cómic y todo encaja. La campaña seguirá "mientras llame la atención y traslade el mensaje que queremos". Incluso se puede plantear una segunda parte, señala la empresa.

Proceso de creación

Este trabajo creativo parte de un guion en cuyo desarrollo se tuvo en cuenta, además de su interés, que aporte y capte la atención del usuario, motive el debate sobre la seguridad, que sea muy gráfica, dinámica y, sobre todo, que llame a la acción. "Parece fácil, pero les aseguro que no lo fue", afirman desde Metropolitano. Como ejemplo, apunta, "llegamos a trabajar con tres posibles finales". Pequeños matices como una palabra o la disposición de algunos elementos de las viñetas fueron revisados hasta conseguir el resultado final.

Cartelería en los soportes

Esta semana han colocado la cartelería en los mupis de 23 paradas, además de 104 en el interior de todos los tranvías, y rotulado íntegramente cuatro paradas, aunque la intención es ampliar estos elementos de concienciación. Adicionalmente, se difunde en redes sociales donde miles de personas ya han conocido el vínculo que existe entre Einstein y el tranvía de Tenerife. También está prevista la realización de un material específico a repartir en centros educativos de la Isla como una labor de concienciación en la seguridad vial relativa al tranvía que también se quiere ampliar en los próximos meses.

Parada de Puente Zurita con las viñetas en primer plano / Andrés Gutiérrez

Jóvenes y no tan jóvenes

La idea original era enfocarlo a un público joven, sobre todo estudiantes de instituto y universitarios, pero poco a poco se demuestra que el soporte "nos permitía ampliar el público". Un cómic con la presencia de Albert Einstein "interesa tanto a jóvenes como a mayores" y, con el tranvía por medio, el destinatario pasa a ser cualquier potencial usuario o peatón que circule junto a las vías.

Acciones en seguridad

Metropoloitano desarrolla varias acciones para mejorar la seguridad tanto de los viajeros como de quienes se mueven junto a las vías. En este sentido venía reforzando Desconecta, especialmente dirigida a aquellas personas que las cruzan sin estar atentos, ya que se desplazan utilizando dispositivos electrónicos como cascos o teléfonos móviles. La campaña está siendo todo un éxito, tanto de acogida como de resultados. En este sentido, fuentes de la empresa, subrayan que "se visibiliza un auténtico cambio en la actitud y las maneras en que cruzan las vías muchas personas que captaron el mensaje".

Fuera de foco

No obstante, añaden, "detectamos que determinado público quedó fuera del foco, en especial el que presta menos atención a las campañas más formales o institucionales". Por eso el planteamiento fue afrontar el reto de llegar también a ese público a través de un medio más visual que un simple cartel informativo o publicitario. Se buscó otra fórmula que pudiese llamar su atención y, al mismo tiempo, fuera fácil de difundir a través de medios tan diversos como las redes sociales, las paradas o el interior de los propios tranvía. Tras darle muchas vueltas decidieron desde el departamento comercial de Metropolitano que el formato cómic se podía adaptar a lo que buscaban por "visual, impactante, diferente y al mismo tiempo ideal para contar una historia".

Los artistas

Las historietas periodísticas y entrevistas en este formato elaborados por Fer Calvi, dibujante argentino, y el guionista canario Francisco de Zárate, se han publicado en medios como El País Semanal, eldiario.es, Mongolia, Ctxt.es, Tinta libre, Expansión y Letras libres (México), Jacobin (USA), Ñ revista de cultura, Caras & Caretas y Viva (las tres últimas en Argentina). Adicionalmente, han realizado colaboraciones con diarios argentinos como Clarín o La Nación.

Noticias relacionadas

Experiencia institucional

Otra parte importante de su producción la conforman cómics institucionales que realizan en colaboración con distintos organismos públicos. Como ejemplos cabe mencionar un tebeo que crearon sobre la Agenda Canaria 2030 u otro en el que exploraron la historia de La Laguna, este último editado por Ediciones Idea.