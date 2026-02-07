Asesoramiento gratuito para empresas emergentes e innovadoras del metal y TIC

La Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) ha puesto en marcha el proyecto “Femete Impulsa”, un servicio de acompañamiento y asesoramiento gratuito, especializado y personalizado, dirigido a empresas emergentes del sector del metal y de las nuevas tecnologías en Canarias. El objetivo principal de esta iniciativa es promover proyectos innovadores y fortalecer su competitividad.

“Femete Impulsa”, subvencionado por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, ofrece apoyo a empresas de reciente creación o con una antigüedad máxima de cinco años —ampliable hasta siete en el caso de determinados sectores estratégicos— que desarrollen su actividad en ámbitos vinculados al metal, la industria y las tecnologías avanzadas.

En palabras del secretario general de Femete, José González González, “este proyecto servirá para acompañar a las empresas desde sus primeras fases, ayudándolas a tomar decisiones estratégicas con mayor seguridad, a detectar oportunidades reales de crecimiento y a mejorar su posicionamiento en un entorno cada vez más competitivo y cambiante. Será un apoyo totalmente adaptado a la realidad de cada empresa, con asesoramiento técnico especializado y una visión práctica orientada a resultados, porque no todas las iniciativas innovadoras parten del mismo punto ni tienen las mismas necesidades”.

Diagnóstico y formación

A través de “Femete Impulsa”, las empresas participantes recibirán un diagnóstico inicial de su proyecto empresarial, acompañado de asesoramiento técnico especializado, orientación estratégica y apoyo en la definición de una hoja de ruta ajustada a sus necesidades reales.

“El programa incluye, además, acompañamiento en la identificación de oportunidades, recursos y programas de financiación, así como la conexión con el ecosistema empresarial, tecnológico e institucional. También se desarrollarán sesiones formativas y de sensibilización en materias relacionadas con la innovación, la gestión de proyectos, la digitalización, las tendencias del sector y el conocimiento de casos de éxito. Las actuaciones previstas se ajustarán a la realidad y características de cada empresa participante, con un enfoque práctico y orientado a resultados y a las necesidades específicas de cada iniciativa”, explica el secretario general de Femete.

Abierto el plazo

“Femete Impulsa” se desarrollará hasta el 30 de noviembre de 2026, ofreciendo un marco estable de apoyo a iniciativas empresariales innovadoras que contribuyan a la modernización y fortalecimiento del tejido productivo canario. Las empresas interesadas en participar ya pueden consultar las bases y formalizar su preinscripción a través del siguiente enlace: https://cutt.ly/FemeteImpulsa.