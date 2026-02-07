La Aemet pronostica cielos pocos nubosos y temperaturas en ascenso para este domingo en Tenerife

Los cielos pocos nubosos o despejados serán casi generalizados en Canarias este domingo, cuando se esperan vientos flojos que podrían llegar a moderados solo en algunos rincones y temperaturas que podrían subir algo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima llegará a 22 grados en la dos capitales del Archipiélago y la mínima será de 17 grados en Las Palmas de Gran Canaria y de 15 en Santa Cruz de Tenerife, conforme a su pronóstico, que señala que el viento se prevé del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.

En el mar se esperan vientos del norte y fuerza 2 a 3 que podría aumentar localmente a 3 a 4, mar rizada marejadilla y mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el domingo, por islas, es la siguiente:

TENERIFE

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 15 22

LA GOMERA

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 22

LA PALMA

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 12 21

EL HIERRO

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 19

LANZAROTE

Nuboso en el norte y oeste. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en las mínimas del interior. Viento del noroeste flojo a moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 22

FUERTEVENTURA

Nuboso en el norte y oeste. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en las mínimas del interior. Viento del noroeste flojo a moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15 22

GRAN CANARIA

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 22