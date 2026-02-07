La Aemet pronostica cielos pocos nubosos y temperaturas en ascenso para este domingo en Tenerife
El viento del noroeste será flojo, aunque podría llegar a moderado en medianías y zonas altas de Canarias este 8 de febrero, con mar rizada y marejadilla
Los cielos pocos nubosos o despejados serán casi generalizados en Canarias este domingo, cuando se esperan vientos flojos que podrían llegar a moderados solo en algunos rincones y temperaturas que podrían subir algo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La máxima llegará a 22 grados en la dos capitales del Archipiélago y la mínima será de 17 grados en Las Palmas de Gran Canaria y de 15 en Santa Cruz de Tenerife, conforme a su pronóstico, que señala que el viento se prevé del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.
En el mar se esperan vientos del norte y fuerza 2 a 3 que podría aumentar localmente a 3 a 4, mar rizada marejadilla y mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros, informa Efe.
La predicción del tiempo para el domingo, por islas, es la siguiente:
TENERIFE
Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 15 22
LA GOMERA
Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de La Gomera 16 22
LA PALMA
Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 12 21
EL HIERRO
Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 12 19
LANZAROTE
Nuboso en el norte y oeste. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en las mínimas del interior. Viento del noroeste flojo a moderado.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 15 22
FUERTEVENTURA
Nuboso en el norte y oeste. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en las mínimas del interior. Viento del noroeste flojo a moderado.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 15 22
GRAN CANARIA
Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 17 22
