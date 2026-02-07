Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeTiempo en TenerifeCarnaval en Santa CruzDecreto CanariasSucesos en TenerifeTranvía Santa CruzCD Tenerife
instagramlinkedin

La Aemet pronostica cielos pocos nubosos y temperaturas en ascenso para este domingo en Tenerife

El viento del noroeste será flojo, aunque podría llegar a moderado en medianías y zonas altas de Canarias este 8 de febrero, con mar rizada y marejadilla

Predicción de Windy del tiempo en Canarias para las 14.00 horas del domingo 8 de febrero de 2026

Predicción de Windy del tiempo en Canarias para las 14.00 horas del domingo 8 de febrero de 2026 / Windy.com

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Los cielos pocos nubosos o despejados serán casi generalizados en Canarias este domingo, cuando se esperan vientos flojos que podrían llegar a moderados solo en algunos rincones y temperaturas que podrían subir algo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima llegará a 22 grados en la dos capitales del Archipiélago y la mínima será de 17 grados en Las Palmas de Gran Canaria y de 15 en Santa Cruz de Tenerife, conforme a su pronóstico, que señala que el viento se prevé del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.

En el mar se esperan vientos del norte y fuerza 2 a 3 que podría aumentar localmente a 3 a 4, mar rizada marejadilla y mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el domingo, por islas, es la siguiente:

TENERIFE

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 15 22

LA GOMERA

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 22

LA PALMA

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 12 21

EL HIERRO

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 19

LANZAROTE

Nuboso en el norte y oeste. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en las mínimas del interior. Viento del noroeste flojo a moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 22

FUERTEVENTURA

Nuboso en el norte y oeste. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en las mínimas del interior. Viento del noroeste flojo a moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15 22

GRAN CANARIA

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo, moderado en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Noticias relacionadas y más

Las Palmas de Gran Canaria 17 22

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: las rachas de viento podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora en el Teide
  3. La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: vuelven las lloviznas al norte y habrá fuertes rachas de viento
  4. Carlos Alcaraz, mejor tenista del mundo: 'Tenerife es mi lugar favorito en el mundo
  5. Muere Ricardo Melchior expresidente del Cabildo de Tenerife
  6. La carretera del Teide cambia de categoría para restringir la entrada de vehículos y cobrar por la guagua
  7. Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes tinerfeños
  8. El mar gana terreno en Puerto de la Cruz: ¿recuperación natural o efecto humano?

La Aemet pronostica cielos pocos nubosos y temperaturas en ascenso para este domingo en Tenerife

La Aemet pronostica cielos pocos nubosos y temperaturas en ascenso para este domingo en Tenerife

Detenido un joven por el incendio de los cinco coches en Adeje, en Tenerife

Detenido un joven por el incendio de los cinco coches en Adeje, en Tenerife

Chirche en Guía de Isora: en medio del malpaís

Chirche en Guía de Isora: en medio del malpaís

El Instituto de Medicina Legal de Tenerife, al borde del colapso por la falta de personal

El Instituto de Medicina Legal de Tenerife, al borde del colapso por la falta de personal

¿Qué tiene que ver Einstein con el tranvía de Tenerife? Metropolitano lanza una campaña de seguridad dirigida a los jóvenes con el cómic como base

¿Qué tiene que ver Einstein con el tranvía de Tenerife? Metropolitano lanza una campaña de seguridad dirigida a los jóvenes con el cómic como base

Este es uno de los brunch más grandes de Canarias: así es la experiencia gastronómica que triunfa en Tenerife

Este es uno de los brunch más grandes de Canarias: así es la experiencia gastronómica que triunfa en Tenerife

La Aemet prevé un ligero descenso de las temperaturas este sábado en Tenerife

La Aemet prevé un ligero descenso de las temperaturas este sábado en Tenerife

Estos son los cargos que puedes tener en las cuentas bancarias si pierdes la conexión del móvil: la Guardia Civil alerta a los tinerfeños

Estos son los cargos que puedes tener en las cuentas bancarias si pierdes la conexión del móvil: la Guardia Civil alerta a los tinerfeños
Tracking Pixel Contents