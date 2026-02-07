La Aemet prevé un ligero descenso de las temperaturas este sábado en Tenerife

La previsión del tiempo para este sábado en Tenerife indica que la situación estará mejorando con respecto a la jornada precedente. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya no cuenta con ningún aviso activo para este fin de semana.

En concreto, se esperan cielos nubosos y una mejoría también en el viento, que soplará flojo. En cuanto a las temperaturas, se espera algún ligero descenso, oscilando los termómetros entre los 15 y lo 22 grados en la isla.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Poco nuboso o despejado en general, con intervalos de nubes altas y algún intervalo de bajas en costas por la noche. Temperaturas con pocos cambios o algún ligero descenso. Viento flojo de dirección variable con predominio de las brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 15 22

LA GOMERA

Poco nuboso o despejado en general con intervalos de nubes altas y algún intervalo de bajas en costas del norte por la noche. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable con predominio de la componente norte por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 15 22

LA PALMA

Poco nuboso o despejado en general con intervalos de nubes altas y algún intervalo de bajas en costas del norte por la noche. Temperaturas máximas con pocos cambios, las mínimas con algún ligero descenso en zonas de interior. Viento flojo de dirección variable con predominio del noroeste por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 13 21

EL HIERRO

Poco nuboso o despejado en general con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable con predominio de la componente norte por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 18