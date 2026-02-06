¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, Carnaval y deportivos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, Balearic, un thriller de Ion de Sosa que cuenta la historia de un grupo de jóvenes retenido por tres perros dóberman dentro de la piscina de un chalé de lujo en el que se han colado en Mallorca. Rodada en 16mm y con una estética retro potente, es una película sobre las brechas intergeneracionales, la desigualdad de clases y las barreras que se crean para que ese ecosistema pueda perdurar. El filme, protagonizado por Lara Gallo, Elias Hwidar, Ada Tormo, Paula Gala, María Llopis, Luka Peros y Christina Rosenvinge, tuvo su estreno mundial en el Festival de Locarno y su estreno nacional en el Festival de Sitges. Balearic, nominada al Goya a Mejor dirección novel, se proyecta en versión original en español.

Carnaval

Los actos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife continúan este fin de semana. El sábado, el Recinto Ferial se llenará del ritmo de las comparsas, cuyo concurso, en el que participan 10 formaciones, comenzará a las 20:00 horas. El domingo, por su parte, será el turno del concurso de disfraces, a partir de las 11:00 horas, mientras que ya por la tarde, a las 17:00 horas, tendrá lugar en el Auditorio de Tenerife el Certamen de Rondallas, en el que participarán ocho grupos.

Otro evento destacado del fin de semana será la final del Concurso de Murgas del Norte, que tendrá lugar en las inmediaciones de la plaza del V Centenario de La Orotava, a partir de las 20:30 horas.

Actividades infantiles

El Teatro Leal de La Laguna propone para este domingo una jornada dedicada al público familiar.

A las 11:30 horas, las familias tinerfeñas podrán vivir una mañana de baile de la mano de Sun Dance Family Sessions. Desde 2016, esta iniciativa organizada por el Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Tenerife y el colectivo para la difusión de la música electrónica contemporánea Neeve-Micromusic, busca que pequeños y mayores aprendan a cuidarse y mejorar su salud mediante el movimiento. Con un dj y un profesional del movimiento, la Sala de Cámara se transformará en una pista de baile para que los asistentes puedan disfrutar de una sesión lúdica y armónica.

Cartel de 'La reina de las nieves'. / E. D.

A las 12:30 horas, será el turno de Camino Viejo Producciones, que interpretará ‘La reina de las nieves’. Esta obra de teatro presenta un mundo dominado por el hielo, donde los sentimientos están prohibidos y las emociones han sido encerradas bajo llave. Esta divertida y profunda historia, que versiona un cuento de Hans Christian Andersen, animará a la audiencia con canciones originales y mucho humor. Cerrará el día (17:00 horas) la actuación de Baruti Teatro, una compañía hispano-griega que ofrece espectáculos musicales con marionetas. En ‘El misterio de Oriente’ presentarán a Turlum Suklum, un joven protagonista que sueña con ser mago y que emprenderá un duro viaje por el desierto junto a su libro de hechizos.

Música

Este domingo, el cantautor canario Pedro Guerra ofrecerá un concierto en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, un evento para el que ya se encuentran las entradas agotadas. El artista deleitará al público con su último trabajo, ‘Parceiros’, a partir de 19:30 horas.

Durante el fin de semana, también en La Laguna, Marwán ofrecerá dos conciertos de su gira acústica 'Más Allá de Las Canciones'. En este caso, será el sábado y domingo, a las 19:30 horas, en Búho Club.

Humor

El humorista Darío López llega este sábado al Teatro Leal con su espectáculo 'Medio totufo'. Con el show, el canario regresa al escenario para demostrar que no hay problema tan grande que no pueda empeorar con un mal consejo o una buena dosis de indecisión. Y, para ello, se se enfrenta a las pequeñas y grandes decisiones del día a día. A través de monólogos, anécdotas y un toque clave de interacción con el público, nos invita a reírnos de nuestra propia totufez. La cita será a partir de las 20:30 horas.

Deportes

La jornada deportiva del fin de semana llega de la mano del Costa Adeje que se enfrentará este domingo al Alhama en el marco de la Liga F. El encuentro se disputará en el estadio Heliodoro Rodríguez López, a partir de las 12:00 horas.