El Instituto de Medicina Legal de Tenerife, al borde del colapso por la falta de personal
Los contratos de refuerzo de tres auxiliares de autopsia expiran en marzo y los juzgados de Menores ya han suspendido juicios al carecer de peritos psicólogos
Autopsias que no pueden realizarse en turnos de tarde o de noche, y juicios en el ámbito de la jurisdicción del Menor que se suspenden evidencian la preocupante situación que atraviesa el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife (IML)ante la falta de personal. La situación no es coyuntural, es estructural y se arrastra desde hace casi tres décadas, pero el panorama es tan grave ahora que el servicio está «al borde del colapso».
«La situación es crítica y amenaza con paralizar los servicios básicos del Instituto de Medicina Legal. Estamos en un escenario de colapso inminente». Esta es la radiografía que hace Miguel Quintero, presidente el Comité de Empresa de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias sobre la situación del IML.
El problema es especialmente grave en el Servicio de Patología Forense, encargado de la realización de autopsias judiciales. De las tres «plazas fijas» de auxiliares de autopsia necesarias para garantizar la operatividad en toda la provincia, solo dos están cubiertas de forma estable. Esta carencia se ha sostenido hasta ahora mediante refuerzos con tres auxiliares temporales cuyos contratos de 12 meses expiran el próximo 3 de marzo. Quintero señala que «estos profesionales dejarán de prestar sus servicios antes incluso de la extinción del contrato, pues se les deben sus vacaciones».
Cuando esos refuerzos desaparezcan, «el servicio quedará sin capacidad suficiente para asumir la carga de trabajo». La consecuencia directa será -advierte Quintero- «la imposibilidad de realizar autopsias desde esa fecha, lo que supone el bloqueo de investigaciones judiciales y la actividad ordinaria del IML».
La falta de personal ya tiene efectos visibles. La jornada de estos auxiliares finaliza a las 15:00 horas, lo que limita un servicio que debe funcionar de manera continuada las 24 horas del día. Esto «impide cubrir adecuadamente las guardias y provoca retrasos que obligan, en muchos casos, a posponer velatorios hasta la tarde del día siguiente».
La crisis en el IML no se limita al ámbito de la práctica de las autopsias. También alcanza a los juzgados de Menores. La ausencia de psicólogos y trabajadores sociales ha tenido un impacto directo en la Fiscalía y en esos juzgados, con la suspensión de varios juicios por la falta de informes técnicos periciales imprescindibles para resolver la causas. La situación es tan grave que algunos casos pendientes de estas pruebas «podrían estar a punto de prescribir», afirman fuentes del Ministerio Público.
A la falta de medios humanos, el representante sindical suma «una precariedad laboral grave». Los trabajadores han denunciado «condiciones de trabajo sin garantías mínimas» y «vulneración de derechos básicos». Entre las irregularidades detectadas figuran casos en los que empleados del IML «no figuraban dados de alta en la Seguridad Social,» una anomalía administrativa de especial gravedad que evidencia deficiencias en la gestión del personal.
Los representantes de los trabajadores advierten de que, sin una dotación estable de auxiliares de autopsia, psicólogos y trabajadores sociales, el riesgo de colapso puede ser permanente a partir del 3 de marzo.
La Dirección General «garantiza» nuevas plazas
La denuncia pública del Comité de Empresa de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad sobre la grave situación que atraviesa el IML tuvo ayer por la tarde la contestación por parte de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias afirmando que la «prestación de auxiliares de autopsia del Servicio de Patología Forense está garantizada» explicando que se ha constituido la comisión de valoración de las solicitudes de candidatos para esos puestos, con un procedimiento en tramitación para tres plazas, de modo que «el servicio en ningún momento quedará desatendido». Respecto al ámbito de la jurisdicción de menores, la Dirección General informa que también ha constituido la comisión de valoración y «en una semana se valorarán las candidaturas presentadas, que permitirá reforzar los equipos técnicos para normalizar la actividad de la Fiscalía y de la Sección de Menores» y añade que estas «contrataciones forman parte del plan de choque puesto en marcha a finales del año pasado para aumentar el personal en el IML». Por otro lado, la Consejería subraya que la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo específica para el IML, con 81 plazas entre las que se encuentran psicólogos, trabajadores sociales y auxiliares de autopsia, «está en una fase avanzada» que permitirá el refuerzo estructural y estable de la plantilla. Y en cuanto a las incidencias en materia de Seguridad Social, alega que «es una cuestión administrativa concreta en fase de resolución». En todo caso, el contrato se formalizó conforme a la legalidad».
