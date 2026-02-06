El Instituto de Medicina Legal de Tenerife, al borde del colapso por la falta de personal

Autopsias que no pueden realizarse en turnos de tarde o de noche, y juicios en el ámbito de la jurisdicción del Menor que se suspenden evidencian la preocupante situación que atraviesa el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife (IML)ante la falta de personal. La situación no es coyuntural, es estructural y se arrastra desde hace casi tres décadas, pero el panorama es tan grave ahora que el servicio está «al borde del colapso».

«La situación es crítica y amenaza con paralizar los servicios básicos del Instituto de Medicina Legal. Estamos en un escenario de colapso inminente». Esta es la radiografía que hace Miguel Quintero, presidente el Comité de Empresa de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias sobre la situación del IML.

El problema es especialmente grave en el Servicio de Patología Forense, encargado de la realización de autopsias judiciales. De las tres «plazas fijas» de auxiliares de autopsia necesarias para garantizar la operatividad en toda la provincia, solo dos están cubiertas de forma estable. Esta carencia se ha sostenido hasta ahora mediante refuerzos con tres auxiliares temporales cuyos contratos de 12 meses expiran el próximo 3 de marzo. Quintero señala que «estos profesionales dejarán de prestar sus servicios antes incluso de la extinción del contrato, pues se les deben sus vacaciones».

Cuando esos refuerzos desaparezcan, «el servicio quedará sin capacidad suficiente para asumir la carga de trabajo». La consecuencia directa será -advierte Quintero- «la imposibilidad de realizar autopsias desde esa fecha, lo que supone el bloqueo de investigaciones judiciales y la actividad ordinaria del IML».

La falta de personal ya tiene efectos visibles. La jornada de estos auxiliares finaliza a las 15:00 horas, lo que limita un servicio que debe funcionar de manera continuada las 24 horas del día. Esto «impide cubrir adecuadamente las guardias y provoca retrasos que obligan, en muchos casos, a posponer velatorios hasta la tarde del día siguiente».

La crisis en el IML no se limita al ámbito de la práctica de las autopsias. También alcanza a los juzgados de Menores. La ausencia de psicólogos y trabajadores sociales ha tenido un impacto directo en la Fiscalía y en esos juzgados, con la suspensión de varios juicios por la falta de informes técnicos periciales imprescindibles para resolver la causas. La situación es tan grave que algunos casos pendientes de estas pruebas «podrían estar a punto de prescribir», afirman fuentes del Ministerio Público.

A la falta de medios humanos, el representante sindical suma «una precariedad laboral grave». Los trabajadores han denunciado «condiciones de trabajo sin garantías mínimas» y «vulneración de derechos básicos». Entre las irregularidades detectadas figuran casos en los que empleados del IML «no figuraban dados de alta en la Seguridad Social,» una anomalía administrativa de especial gravedad que evidencia deficiencias en la gestión del personal.

Los representantes de los trabajadores advierten de que, sin una dotación estable de auxiliares de autopsia, psicólogos y trabajadores sociales, el riesgo de colapso puede ser permanente a partir del 3 de marzo.