Multado con 200 euros y pérdida de 4 puntos por no tener en cuenta este elemento básico de seguridad: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

La Guardia Civil vuelve a poner el foco en una de las infracciones más cometidas en las carreteras, no utilizar el cinturón de seguridad. Aunque muchos conductores consideren no ponérselo porque van a realizar un trayecto corto, utilizar este elemento salva vidas.

Además, las autoridades recuerdan que el cinturón de seguridad debe de estar en perfecto estado y utilizarse en todos los asientos del vehículo, sin excepción. Además, una vez se inicie a marcha es obligatorio su uso sin ningún tipo de dispositivo que altere su funcionamiento.

Su uso es obligatorio

"El uso del cinturón en España es obligatorio desde 1975 para los asientos delanteros y desde 1992 para los traseros", recuerdan. Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) insisten en que el conductor es el responsable de que se cumpla esta norma, especialmente cuando viajan menores en el coche. En estos caso no solo el cinturón el obligatorio, sino que también un correcto uso de los sistemas de retención infantil (SRI).

"A pesar de lo que puede parecer, el cinturón no sirve para que los pasajeros no se muevan en caso de choque, sino para que amortigüen su deceleración", explica la DGT.

Normas básicas para el uso del cinturón de seguridad

" El cinturón no es un elemento aislado, sino que forma parte de un conjunto de seguridad con los otros sistemas principales de retención". La DGT lanza una serie de normas básicas sobre el cinturón de seguridad para todas las personas que se monten en un vehículo:

El cinturón de seguridad es imprescindible tanto en la parte delantera como en la trasera

El cinturón debe quedar bien ceñido al cuerpo

Nunca debe colocar nada debajo del cinturón para ir más cómodo

Evitar cualquier tipo de toalla o funda en los asientos, esto aumenta la probabilidad de que se produzca el efecto submarino

Comprobar que una vez colocado el cinturón no haya quedado enganchado o enrollado en alguna parte, ya que eso puede ser peligrosos para el usuario del coche

Pasa la parte superior de la cinta por la clavícula, entre el cuello y el hombro, nunca por el cuello

Nunca colocar el asiento demasiado inclinado, ya que esa posición aumenta el efecto submarino o el estrangulamiento en caso de accidente

Reemplazar el cinturón cuando sufras un golpe porque puede haber sufrido roturas en los sistemas de anclajes.

Cómo abrochar el cinturón de seguridad / DGT

Multas

No utilizar el cinturón de seguridad está considerado una infracción grave y conlleva una sanción de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carné de conducir. Por ello, la Guardia Civil realiza campañas de vigilancia además de para garantizar a seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras.