El Ayuntamiento de Garachico cierra la cripta por reformas de manera temporal

El Ayuntamiento de Garachico cierra temporalmente la cripta municipal por reformas. La Concejalía de Obras y Servicios anunció la rehabilitación de la instalación en las redes sociales del consistorio, que forma parte del Plan de Obras Prioritarias del Cabildo de Tenerife. La sala velatorio permanecerá cerrado cinco meses, según las estimaciones de la institución local garachiquense. Mientras tanto, los vecinos del casco velarán a sus difuntos en la cripta del barrio de Las Cruces, a unos tres kilómetros del centro del municipio.

Demasiada lluvia

Las recientes y copiosas lluvias provocaron el desprendimiento de uno de los techos del edificio, que está situado en la céntrica calle Esteban de Ponte de la Villa y Puerto. Concretamente, el derrumbe se produjo en la zona de la cocina. La intervención en el inmueble, abierto hace 39 años, no tiene un presupuesto definitivo. La concejala del área, Yazmina Luis (PSOE), explicó que para conocer la cantidad exacta que se invertirá en la remodelación "es necesario realizar unas catas y conocer cuál es la situación". No obstante, el proyecto de obra, redactado en junio de 2025, cifra en 100.000 euros el presupuesto. Las pruebas para comprobar en qué estado se encuentra la zona del derrumbe y calcular cuál será el presupuesto se realizarán el próximo viernes 13 de febrero.

Reforma integral

La reforma del velatorio será integral, según Luis. «La instalación pasará de tener dos salas para velar a los difuntos a solo una. Habrá otra anexa para el proceso de preparación y para la entrada del féretro», dijo haciendo alusión a las medidas de seguridad y sanidad necesarias para que el inmueble cumpla con la normativa vigente. En este sentido, también habló de los conductos de ventilación, que será la actuación más costosa dentro del proyecto con más de 18.000 euros de presupuesto.

Dentro del BIC

En cuanto a la fachada del edificio, el área de Patrimonio del Cabildo de Tenerife exigió al Ayuntamiento de Garachico no tocar el frente en ningún caso, ya que se encuentra en el conjunto histórico del municipio declarado en 1994 como Bien de Interés Cultural (BIC) y dentro de un plan especial de protección urbanística redactado en 2012, pero que no se aprobó. De resto, el interior de la cripta, se renovará "todo. Cristaleras, mobiliario nuevo, cocina totalmente reformada y con equipamiento a estrenar, y se pasará de dos a un baño totalmente adaptado para cumplir con la normativa de accesibilidad", apuntó la edil.

Una obra muy esperada

Yazmina Luis, edil garachiquense, desmintió que la obra comience a raíz del derrumbe en el techo de la cocina. "El proyecto lleva mucho tiempo redactado y esta actuación es muy esperada por todo el municipio, pero no es cierto que vayamos a emprender la rehabilitación de la cripta por la inminente caída de una parte de la cubierta", aclaró. La concejala también reconoció que esta instalación lleva mucho tiempo sin recibir ningún tipo de actuación y que "por eso, es una obra muy esperada por todo el pueblo", concluyó.