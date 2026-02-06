La Aemet prevé fuertes vientos y olas de hasta 5 metros este viernes en Tenerife

El oleaje será el gran protagonista del tiempo este viernes, 6 de enero, en Canarias. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa el aviso amarillo por fenómenos costeros adveros en todas las islas excepto La Gomera, mientras que el Gobierno regional activa la alerta en todo el archipiélago por el mismo motivo.

En concreto, se prevé mar combinada del Noroeste de 4 a 5 metros en costas norte y noroeste.

A este oleaje, en la isla de Tenerife, el otro fenómeno destacable será el viento, ya que se esperan rachas muy fuertes en las cumbres.

Previsión del tiempo

Esta es la previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Durante la madrugada, nuboso en la vertiente norte con probables precipitaciones débiles, con algún intervalo en la vertiente sur sin descartar lluvia débil y aislada. A lo largo de la mañana tenderán a cielos despejados, con algún intervalo aislado en zonas de interior. Temperaturas en ligero descenso, que podrá ser moderado en cumbres. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en la vertiente oeste, así como en zonas altas, que rolará a norte y amainará a lo largo de la tarde. En cumbres centrales, viento del noroeste fuerte con rachas muy fuertes, amainando al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 22

LA GOMERA

Durante la madrugada, nuboso en la vertiente norte sin descartar precipitaciones débiles, poco nuboso en el resto de vertientes. A lo largo de la mañana tenderá a cielos despejados. Temperaturas en ligero descenso. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste, así como en zonas altas, que rolará a norte y amainará a lo largo de la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 22

Oleaje en la costa de Los Silos, archivo. / Efraín Acuña

LA PALMA

Durante la madrugada, nuboso en la vertiente norte con probables precipitaciones débiles, con algún intervalo en el resto de vertientes y sin descartar lluvia débil y aislada. A lo largo de la mañana tenderán a cielos despejados, con algún intervalo aislado en zonas de interior. Temperaturas en ligero descenso. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en las vertientes noreste y oeste, así como en zonas altas, que rolará a norte y amainará a lo largo de la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 13 20

EL HIERRO

Durante la madrugada, intervalos en la vertiente norte sin descartar precipitaciones débiles, poco nuboso en el resto de vertientes. A lo largo de la mañana tenderá a cielos despejados. Temperaturas en ligero descenso. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en las vertientes noreste y suroeste, así como en zonas altas, que rolará a norte y amainará a lo largo de la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 18