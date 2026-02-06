La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: adiós al aviso amarillo por oleaje

El tiempo en Tenerife y en el resto de Canarias parece que mejora este fin de semana. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que hasta este viernes tenían en aviso amarillo al archipiélago por fenómenos costeros adversos con olas que podrían alcanzar los 5 metros, no cuenta con ninguno para el fin de semana.

De esta manera, se espera una mejor situación en el mar, al igual que en el aire, ya que los vientos fuertes darán paso a las brisas.

En concreto, la previsión de la Aemet para Tenerife indica que estará poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios en general, salvo ascensos de las máximas en cumbres. Probables heladas débiles en zonas altas durante la madrugada.

Viento flojo de dirección variable con predominio de las brisas en costas.

Previsión general

En cuanto a la previsión de todo el archipiélago, para este sábado no se esperan fenómenos significativos. Así, estará poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes altas.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en Lanzarote y Fuerteventura, y máximas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte en costas, y noroeste moderado en medianías y zonas altas.