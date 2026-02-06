Acuerdo histórico para el metal tinerfeño

La patronal Femete y las organizaciones sindicales CCOO y USO han firmado hoy el nuevo Convenio Colectivo de Siderometalurgia e Instalaciones Eléctricas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para el periodo 2025-2028, fruto de un acuerdo mayoritario alcanzado tras meses de negociación. En las reuniones también han participado UGT e IC, que finalmente no se han sumado al acuerdo. El nuevo marco laboral tendrá una vigencia de cuatro años, desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028, y aporta estabilidad, seguridad jurídica y certidumbre a miles de empresas y personas trabajadoras del sector, considerado estratégico para la economía insular.

Incremento salarial del 15%

Entre los principales avances destaca el incremento salarial acumulado durante la vigencia del convenio: un 2,5% en 2025, un 4% en 2026, un 4% en 2027 y un 4,5% en 2028, aplicables a todos los conceptos económicos (tablas salariales, dietas y póliza de seguro). Este esfuerzo sostenido refuerza el poder adquisitivo de las plantillas y reconoce el valor del trabajo en un contexto económico complejo. Asimismo, el acuerdo introduce una reducción progresiva de la jornada laboral anual, que pasa a ser de 1.768 horas en 2025, 1.767 en 2026, 1.766 en 2027 y 1.764 horas en 2028, consolidando una tendencia de mejora en la conciliación y en las condiciones de trabajo.

El convenio también actualiza las cuantías de dietas y medias dietas para cada año de vigencia, aclara su ámbito de aplicación y amplía el derecho a la percepción de media dieta a aquellos supuestos en los que, por necesidad de la empresa y previo acuerdo, la persona trabajadora amplíe su jornada diaria, exista o no desplazamiento.

Complemento por Incapacidad Temporal

En materia de protección social, se refuerza el complemento por Incapacidad Temporal (IT), garantizando el 100% del salario en contingencias profesionales, accidente de trabajo, enfermedad profesional y maternidad, y estableciendo un marco claro y seguro para los supuestos de enfermedad común o accidente no laboral. Además, se elimina expresamente cualquier pérdida del complemento en los casos de contratación por sustitución. También para el caso de enfermedad común o accidente no laboral se reduce el periodo de pago del complemento hasta el 100%, pasando de un año a 200 días, con la finalidad de buscar soluciones para reducir el absentismo.

El texto incorpora, además, la adaptación de licencias retribuidas a la nueva legislación, mejoras en los procedimientos de subrogación —incluyendo la obligación de entregar certificados de formación y habilitaciones— y una regulación más precisa de los plazos en expedientes contradictorios dentro del código de conducta laboral.

El secretario general de Femete, José González González, subraya que “este convenio es el resultado de un ejercicio de responsabilidad y diálogo social que antepone el interés general del sector. Logramos un equilibrio razonable entre la mejora de las condiciones laborales y la sostenibilidad de las empresas, algo imprescindible para seguir generando empleo y actividad económica”.

Estabilidad y confianza

González añade que “el acuerdo alcanzado envía un mensaje de estabilidad y confianza: incrementos salariales claros y mayor protección social son avances muy relevantes que sitúan a nuestro sector en una posición competitiva, moderna y alineada con las necesidades reales de empresas y trabajadores, adoptando también medidas para reducir el absentismo laboral”.

Además, quiso agradecer “la actitud constructiva y el esfuerzo de todas las partes firmantes por acercar posturas y hacer posible este acuerdo, que demuestra que el diálogo social es la mejor herramienta para avanzar”. En este sentido, destacó “el importante compromiso que asumen las empresas del sector para seguir mejorando las condiciones laborales y económicas, en un ámbito productivo que ya es de los más atractivos para las personas trabajadoras por su estabilidad y por la calidad de sus condiciones económico-laborales”, y expresó su deseo de que “el metal y las instalaciones eléctricas continúen siendo en los próximos años un auténtico polo de atracción de empleo y talento en nuestra provincia”.

El convenio será de aplicación desde el momento de su firma, sin perjuicio de su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Con este nuevo marco laboral, el sector del metal y las instalaciones eléctricas de la provincia da un paso decisivo hacia un futuro basado en la estabilidad, la profesionalización y la mejora continua de las condiciones de trabajo.