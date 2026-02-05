La ULL da la bienvenida a unos 200 estudiantes nacionales e internacionales
Los alumnos cursarán el segundo cuatrimestre de sus estudios en la Universidad de La Laguna
La Universidad de La Laguna (ULL) celebrará este viernes el acto de bienvenida a cerca de 200 estudiantes de programas de movilidad nacional e internacional que cursarán el segundo cuatrimestre en la institución académica.
La ULL, según ha detallado este jueves en un comunicado, recibirá a 133 estudiantes del programa Erasmus+, principalmente de Italia y Alemania, seguidos por Francia, Chequia, Croacia, Polonia, Dinamarca y Eslovaquia, hasta un total de quince países.
Asimismo, durante el segundo cuatrimestre se incorporarán 35 estudiantes de movilidad extracomunitaria, de los que 16 proceden de convenios bilaterales con países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Reino Unido y Venezuela, y otros 19 del programa Erasmus+ KA171, provenientes de Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Mauritania, Namibia, Senegal y Georgia.
En el ámbito de la movilidad nacional, 27 estudiantes de universidades españolas realizarán estancias a través del programa SICUE, cursando titulaciones como Biología, Bellas Artes, Enfermería, Historia del Arte y Psicología, entre otras.
