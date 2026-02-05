La Gomera se enchufa a Tenerife por un cable submarino y se protege de los apagones
La interconexión, la más profunda del mundo, supone una inversión de más de 177 millones y permitirá evitar apagones y aprovechar excedentes de energía renovable
Tenerife y La Gomera han unido por primera vez sus sistemas eléctricos, hasta ahora aislados, gracias a un cable submarino de 36 kilómetros de longitud que ha requerido una inversión de 145 millones de euros. Esta nueva infraestructura permitirá que ambas islas se apoyen mutuamente en caso de incidencias, reduciendo de forma significativa el riesgo de sufrir nuevos ceros energéticos, como los registrados en los últimos años.
El proyecto, ejecutado por Red Eléctrica (Redeia), se completa con dos subestaciones en El Palmar (La Gomera) y Chío (Tenerife), que han supuesto otros 32 millones de euros y actúan como puntos de enlace de la interconexión. La inauguración oficial tuvo lugar en San Sebastián de La Gomera, con la presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor; y los presidentes de los cabildos de La Gomera y Tenerife, Casimiro Curbelo y Rosa Dávila, entre otras autoridades.
Corredor calificó la obra como un “hito de ingeniería”, al tratarse del cable en corriente alterna a 66 kilovoltios más profundo del mundo, con tramos que superan los 1.200 metros de profundidad, diseñado específicamente para esta interconexión. Subrayó además su importancia para garantizar la seguridad del suministro eléctrico en Canarias y equiparar la calidad del servicio al del resto del país.
El presidente del Cabildo de La Gomera destacó que esta infraestructura pasará “a los anales de la historia”, al permitir superar definitivamente el riesgo de grandes apagones, recordando los sufridos por la isla en 2023, de casi 60 horas, y en enero de este año, de dos horas. En el caso de Tenerife, el último gran apagón se produjo en 2020 y duró siete horas.
Por su parte, el ministro Torres remarcó que el proyecto no solo representa inversión económica, sino también cohesión territorial, en un contexto donde defendió la necesidad de apostar por energías limpias y renovables. Fernando Clavijo calificó la interconexión como un avance histórico para el Archipiélago, fruto de un esfuerzo tecnológico sin precedentes que cambiará para siempre la conectividad energética de las islas.
Además de mejorar la estabilidad del sistema, el nuevo enlace permitirá a La Gomera producir energía renovable por encima de su demanda, ya que los excedentes podrán ser aprovechados por Tenerife. Hasta ahora, solo Lanzarote y Fuerteventura estaban interconectadas eléctricamente en Canarias, mientras que el resto de islas funcionaban como sistemas aislados.
