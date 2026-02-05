Los productos ‘made in Tenerife’ se venden en Alimentaria por primera vez

La primera presencia de Tenerife en Alimentaria 2026, la principal feria del sector, impulsa la industria en la Isla. Doce empresas acudirán a Barcelona del 23 al 26 de marzo dentro de una novedosa apuesta del Cabildo. El encuentro internacional reúne durante esos cuatro días en el recinto de Gran Vía de Fira, que ocupa unos 80.000 metros cuadrados, divididos en siete pabellones. Este es uno de los foros más relevantes en el ámbito de la alimentación y las bebidas. En ediciones anteriores, cuando la presencia isleña estaba integrada en la del Gobierno de Canarias, contó con la participación de más de 100.000 visitantes profesionales y 3.200 empresas, lo que confirma su posición como evento de referencia a nivel mundial y su liderazgo en este tipo de eventos en España.

Se trata de un punto de encuentro esencial para descubrir productos del sector industrial, cerrar acuerdos comerciales y conocer las últimas tendencias del mercado, abarcando desde la innovación en procesos y envases hasta los cambios en los hábitos de consumo y las soluciones orientadas a la sostenibilidad y la competitividad empresarial.

En este contexto, la presencia de Tenerife con un estand propio, adquiere una importancia estratégica. Esta participación es una iniciativa de la Consejería insular de Industria, creada al inicio del actual mandato por el Gobierno insular que forman CC y PP, que dirige Manuel Fernández.

El enfoque pasa por impulsar la proyección exterior del tejido productivo insular y reforzar el posicionamiento del sector industrial tinerfeño en mercados nacionales e internacionales.

Las doce empresas isleñas participantes serán seleccionadas por la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), entidad representativa del sector del Archipiélago. Ofrece una plataforma conjunta para mostrar la oferta, reforzar la visibilidad y establecer contactos con compradores, distribuidores y socios potenciales. Agrupadas bajo una misma imagen territorial, el objetivo es proyectar una imagen sólida, coherente y competitiva, al tiempo que impulsa su desarrollo comercial y su proyección exterior. Setrata de una apuesta clara por el crecimiento empresarial, la apertura a nuevos mercados y el fortalecimiento del sector industrial como motor de desarrollo económico y empleo en Tenerife.

Alimentaria Barcelona celebra en sus 50 años de historia, esta vez en paralelo con Hostelco, el salón Internacional del Equipamiento para Hotelería, Restauración y Colectividades.

El Cabildo de Tenerife apuesta por la industria como el sector clave para alcanzar la diversificación económica que reduzca la dependencia del turismo. Para ello invirtió en la actividad 20 millones de euros en dos años (2024 y 2025), cifra que triplica la aportación insular anterior. Da empleo directo a 17.400 trabajadores y alcanza los 50.000 con los indirectos. El crecimiento es exponencial en dos años, tanto en número de empleados como de empresas, hasta superar las 1.300 en la Isla. El aumento productivo fue de casi un 6% en los últimos años.

Un hueco en el calendario

La intención del Cabildo de Tenerife es que Alimentaria tenga un hueco fijo en el calendario anual de la presencia de la Isla en ferias y eventos promocionales para mostrar su oferta, relacionadas en su mayoría con el sector turístico.

Las citas de 2026 comenzaron ya en enero con las tradicionales Fitur, en el turismo, y Madrid Fusión con exhibición de vinos, quesos y productos locales. Continuarán del 3 al 6 de marzo en la ITB de Berlín. Luego, tras Alimentaria, se celebrará San Sebastián Gastronomika del 5 al 7 de octubre y el cierre del año en cuanto a los grandes eventos lo pondrá la World Travel Market (WTM) de Londres, del 3 a 5 de noviembre.

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, destacó la importancia estratégica de acudir a Alimentaria y subrayó «una apuesta clara y decidida por nuestra industria, por su capacidad de competir al más alto nivel y por su proyección exterior». Afonso recordó que Alimentaria no es una feria cualquiera, sino «el gran escaparate internacional del sector agroalimentario, la Champions League de la alimentación y las bebidas». Concluye: «Nuestra industria local ha alcanzado cotas de calidad y profesionalización extraordinarias y es nuestra obligación abrirle las puertas de los mercados nacionales e internacionales»

El consejero de Industria, Manuel Fernández, por su parte, valoró la participación de la Isla «por primera vez en este escaparate internacional, una oportunidad para nuestras empresas industriales relacionadas con la alimentación» y que, en muchos casos, van a «exponer sus productos locales made in Tenerife».