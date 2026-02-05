Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La primera guagua urbana de Puerto de la Cruz entrará en servicio el lunes 9 de febrero

La línea 385 funcionará de lunes a viernes, de 7:30 a 21:15 horas, recorriendo diferentes puntos estratégicos del casco del municipio portuense

Presentación de la nueva línea de guagua interurbana del Puerto de la Cruz, la 385

Presentación de la nueva línea de guagua interurbana del Puerto de la Cruz, la 385 / El Día

Leticia Dorta Lemus

Leticia Dorta Lemus

La primera guagua interurbana de Puerto de la Cruz, la 385 (Durazno-Botánico-Taoro-Estación), entrará en servicio el próximo lunes 9 de febrero. Así lo anunciaron desde el área de Ciudad Sostenible del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Titsa gestionará el servicio.

Puntos estratégicos del Puerto de la Cruz

La línea funcionará de lunes a viernes, de 7:30 a 21:15 horas, recorriendo y conectando diferentes puntos estratégicos del casco de la ciudad turística del norte de Tenerife. El servicio contará con una frecuencia aproximada de 40 minutos entre viajes.

El mismo bono de Titsa

La 385 tendrá su salida desde la estación de Puerto de la Cruz y recorrerá zonas clave como El Durazno, el entorno de El Botánico, el Parque Taoro y el centro de salud, antes de regresar nuevamente a la estación. Para usar la nueva línea solo es necesario el habitual bono de Titsa.

Cesión de uso y obras por más de medio millón

Dentro del acuerdo establecido con el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz realizará una cesión de uso provisional de una parcela municipal a Titsa en el polígono de Piedra Redonda. Esta superficie se destinará al estacionamiento de guaguas y se ejecutarán obras de acondicionamiento que superan los 500.000 euros.

Fruto de un convenio

La nueva línea de transporte interurbana portuense «es fruto de un convenio en el que se trabajó durante varios años y para el que fue necesaria una negociación con el Cabildo de Tenerife», reconoció el concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández (ACP). "Es cierto que no fue tan sencillo y tan rápido como pensábamos por el tema del pintado y la señalética, pero en cuanto se firmó el acuerdo comenzamos a ejecutarlo", afirmó.

Claves de movilidad

Gracias a la puesta en marcha de esta guagua interurbana será más fácil y cómodo desplazarse a centros sanitarios, educativos y comerciales, al tiempo que se reforzará la conexión entre los barrios de la ciudad turística. Estas son algunas de las claves de movilidad a las que hizo referencia Hernández. "Son servicios demandados históricamente y que nunca se habían logrado", apostilló.

Ejemplos de conexión

"La 385 permitirá, por ejemplo, que los vecinos de El Taoro tengan por fin transporte público para llegar a centros sanitarios o viviendas; que quienes residen en la zona de El Botánico puedan desplazarse en guagua hasta el ambulatorio; o que se conecten barrios a través de vías como Luis Rodríguez Figueroa, en El Botánico, dando servicio a personas que viven lejos de las actuales paradas", concluyó Hernández.

