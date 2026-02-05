Muebles Hernández apuesta por abrirse a nuevos mercados

Muebles Hernández SL ha dado un paso decisivo para consolidar su liderazgo histórico en el sector del equipamiento integral y las reformas en Tenerife. Este 4 de febrero, las amplias instalaciones de la compañía en el Camino Tornero de San Cristóbal de La Laguna se transformaron en el escenario de un evento clave para la industria constructiva local: la presentación oficial de la marca Vettonia Flooring. Esta alianza estratégica permite el desembarco en el Archipiélago de una propuesta de losetas vinílicas (SPC) que aspira a transformar los estándares del mercado gracias a una combinación disruptiva de resistencia extrema, diseño europeo de alta gama y precios sin competencia directa.

La jornada, que marca un punto de inflexión en la expansión comercial de la empresa, destacó por una organización impecable y la asistencia de una nutrida representación profesional. Antonio Hernández Salinas, administrador de Muebles Hernández, actuó como anfitrión y principal impulsor de una sesión que congregó a más de 40 asistentes. El perfil de los invitados —integrado por instaladores expertos, arquitectos técnicos, especialistas en reformas y promotores— subraya la relevancia de un producto que llega para solventar las demandas técnicas más exigentes del sector contract y residencial en las islas.

La importancia del evento quedó reforzada por el carácter internacional de la delegación presente. Los máximos responsables de Vettonia Flooring viajaron expresamente desde Polonia para apadrinar la entrada de su catálogo en Tenerife, eligiendo a Muebles Hernández como su socio estratégico y distribuidor exclusivo. Junto a ellos, la presentación contó con un colaborador de excepción: Juan Luis Hidalgo Alcázar, el experto andaluz reconocido globalmente en redes sociales como @elcarpinterodetiktok. Su presencia no fue meramente presencial; el divulgador, junto al equipo técnico polaco, fue el encargado de liderar la inducción de los materiales, desgranando las ventajas competitivas de la línea de losetas y pavimentos ante una audiencia profesional altamente cualificada.

A lo largo de la mañana, se realizaron exhibiciones prácticas que permitieron a los asistentes comprobar la versatilidad de las tarimas flotantes y los sistemas vinílicos de Vettonia. Los técnicos pusieron especial énfasis en la innovadora tecnología SPC (Stone Plastic Composite), que garantiza una durabilidad superior frente al desgaste, la humedad y los impactos, manteniendo una estética de vanguardia. Estas propiedades convierten al producto en la solución idónea tanto para renovaciones domésticas rápidas como para superficies comerciales de gran tránsito.

“Somos una empresa con más de 50 años de trayectoria en Tenerife, por lo que no dudamos del éxito absoluto de nuestra ampliación comercial en el ramo de las reformas”, afirmó con seguridad Antonio Hernández Salinas durante su intervención. Esta apuesta por la diversificación refleja una visión empresarial madura que busca unificar bajo un mismo techo el diseño de mobiliario a medida, gracias a su propia carpintería, y los acabados técnicos de última hornada.

Con la mercancía ya disponible para suministro inmediato en su sede de Camino Tornero, 14, Muebles Hernández inaugura una etapa orientada a ofrecer un servicio 360º. Profesionales y particulares tienen ahora a su alcance un catálogo que combina la tradición de una empresa familiar de segunda generación con la innovación constructiva más avanzada de Europa