Leonardo Omar Arquitectos, 25 años construyendo paisaje

Leonardo Omar Arquitectos celebra este año su 25 aniversario consolidado como uno de los estudios de referencia en el panorama arquitectónico de Canarias, especialmente en el ámbito de la arquitectura turística y residencial de alta gama. Con oficinas en Santa Cruz de Tenerife y Adeje, el estudio ha sabido construir a lo largo de un cuarto de siglo una trayectoria coherente, reconocible y profundamente ligada al territorio, donde la sostenibilidad no es un adjetivo accesorio, sino la auténtica piedra angular de cada proyecto.

La filosofía que guía el trabajo de Leonardo Omar Arquitectos se fundamenta en una idea clara y exigente: armonizar la modernidad arquitectónica con el respeto al entorno natural, integrando los edificios en el paisaje y en la cultura constructiva de las islas. Esta visión se materializa gracias a un equipo multidisciplinar en el que conviven arquitectos, ingenieros de la edificación, aparejadores, ingenieros civiles, industriales y de telecomunicaciones, delineantes y topógrafos. Una estructura profesional amplia que permite abordar los proyectos desde una perspectiva global, priorizando no solo la estética, sino también la funcionalidad, la eficiencia energética y el impacto ambiental.

Esa manera de entender la arquitectura se refleja en algunos de los proyectos más emblemáticos del sur de Tenerife. Hoteles como el Royal Hideaway Corales Resort, de cinco estrellas gran lujo en Adeje, el Royal Hideaway Corales Villas junto al campo de golf Costa Adeje, o Baobab Suites, se han convertido en referentes de una nueva forma de hacer arquitectura turística, donde el lujo dialoga con el paisaje sin imponerse sobre él. A estos se suman proyectos residenciales como Caleta Palms, Habitats El Duque, Insigne Luxury Villas o Sybaris Luxury Villas, además de numerosas viviendas unifamiliares en enclaves como Abama Golf y Adeje, así como proyectos internacionales actualmente en fase de ejecución.

Especial mención merece el Royal Hideaway Corales Villas, el último gran proyecto del estudio, inaugurado hace apenas unos meses y que ya se encuentra en ejecución de su segunda fase. Concebido desde una profunda conexión con el paisaje de Tenerife, el diseño busca maximizar las vistas al océano Atlántico y fundirse con la topografía del lugar mediante el uso de materiales locales y soluciones constructivas sostenibles. El resultado es una arquitectura contemporánea de líneas limpias y elegantes, donde el minimalismo y la amplitud espacial se ven reforzados por grandes ventanales que permiten que la luz natural y el exterior formen parte activa de los espacios interiores.

En Corales Villas, el concepto de lujo se expresa de manera discreta, casi silenciosa. Piscinas privadas, jardines exclusivos, amplias terrazas y tecnología de última generación se integran sin estridencias, generando una atmósfera de confort, tranquilidad y bienestar. La disposición de las villas responde además a una clara voluntad de preservar la privacidad y la exclusividad, creando un refugio sereno, alejado del bullicio turístico, donde la arquitectura acompaña al descanso y a la contemplación del entorno.

Paralelamente, el estudio mantiene una intensa actividad con proyectos en marcha como el complejo residencial Iconic en Adeje, Ena Luxury Homes en Los Cristianos, el edificio residencial Terrazas de Anaga en Santa Cruz de Tenerife, el edificio comercial El Madroñal en Adeje, Siam Blue Luxury Villas en Costa Adeje, La Chiquita Luxury Villas en Abama Golf y el Hotel Blue Village en Arona, además de nuevas viviendas unifamiliares y desarrollos internacionales.

Tras 25 años de trayectoria, Leonardo Omar Arquitectos ha logrado construir un sello propio reconocible, donde sostenibilidad, diseño contemporáneo, funcionalidad y respeto por el paisaje conviven en equilibrio. Una arquitectura que busca permanencia, y que encuentra en Tenerife no solo su principal escenario, sino también su mayor fuente de inspiración.