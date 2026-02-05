El guachinche de Tenerife que abre solo dos días a la semana y conquista por su comida casera

En Tenerife todavía se mantienen muchos guachinches que mantienen la esencia de la cocina canaria tradicional. Uno de ellos es Guachinche Casa La Rubia, un establecimiento familiar situado en el municipio de Santa Úrsula.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el ocal y no han dudado en compartir la experiencia gastronómica con sus seguidores. "No tiene ni cartel por fuera, sinónimo de que es de los buenos", aseguran.

Un guachinche con historia familia

El local pasa desapercibido, ya que no cuenta con un cartel visible. Los creadores de contenido comentan que es un lugar para ir sin prisas, en el que Miguel y su mujer atienden el negocio desde hace 11 años. "Siempre fue una ventita que tenía su madre y que ya van 61 años. Hoy en día también tiene venta. Este año tiene muy poco vino y si le dura estarán abiertos hasta junio.", explican.

Carta breve, pero de calidad

En sus platos destacan los tollos, "que no es muy habitual encontrarlos", la ración de potas acompañada de papas fritas con las que se sorprenden de la cantidad que trae el plato, "juraría que le dijimos media", comenta Joana.

Las albóndigas son otro de los platos que ofrecen en el local y la tortilla de papas "recién hecha, la señora te pregunta que punto quieres". Para poner el broche final a una auténtica comida canaria, la timba es el postre que ofrece el local a sus clientes.

Horario y ubicación

El Guachinche Casa La Rubia se encuentra en la calle Tosca la Iglesia, 118, en el municipio de Santa Úrsula. Cuenta con 4,1 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que han probado la calidad de la comida que ofrece el establecimiento.

Abre únicamente viernes y sábados en horario de 12:00 a 16:00 horas, solo para almuerzos. El resto de días el local permanece cerrado. Un guachinche que ofrece comida tradicional, buen vino y atención cercana.