El guachinche de Tenerife que conquista a sus clientes con dos platos de toda la vida

Visitar un guachinche cuando viajes a la isla de Tenerife es imprescindible. Una parada obligatoria en la isla es Casa Nino, un guachinche ubicado en un garaje de Tacoronte. Los creadores de contenido @guachinchesmodernos lo han visitado recientemente y no han dudado compartir y recomendar la experiencia todos sus seguidores.

"Aquí no te esperes lujos ni una decoración bonita, las pareces están llenas de carteles publicitarios de un montón de empresas", explican.

Platos tradicionales

Casa Nino cuenta con pocos paltos pero bien elaborados, "este sitio es muy conocido por dos platos, si tienes dos platos y los dos son buenos es un triunfo", asegura Joana. Uno de ellos es el pulpo, que sus clientes saben que deben acudir pronto para probarlos. "A la tercera va la vencida", bromean los creadores de contenido, ya que en sus otras visitan al local no quedaban pulpo.

El otro plato es el cherne salado, tdoso ellos acompañados de papas guisadas, "que no arrugadas ni sancochadas". También destacan los chocos en salsa, que ya los habían probado en sus atenriores vistan pero hacen hincapié en lo gustosos que están.

Para poner el broche final a la comida, rosquete y plátano, una fruta y un dulce típicos de las Islas Canarias.

Horario y ubicación

Casa Nino se encuentra en la calle Las Higueras, 6C, en Tacoronte. Cuenta con 4,2 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes ha probado el guachinche. Abre de jueves a domingo, de 12:00 a 17:00 horas, y de lunes a miércoles permanece cerrado por descanso del personal.

Un guachinche auténtico, que ofrece platos tradicionales bien elaborados en la isla de Tenerife.