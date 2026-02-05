El Gobierno de Canarias declara la alerta por fenómenos costeros en el archipiélago

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declara la alerta por fenómenos costeros todo el archipiélago a partir de las 15:00 horas de este jueves, 5 de febrero. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, la previsión indica que continúa el mal estado del mar, con oleaje de mar combinada del noroeste que podrá alcanzar los 4 – 5 metros, que afectará especialmente a las costas más expuestas al oleaje del norte y del oeste. Las costas menos expuestas al oleaje son las de orientación este de El Hierro, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, así como sureste de La Palma, que tendrán un oleaje menos significativo.

Se prevé un periodo de oleaje largo de más de 12 segundos, con coeficiente de mareas alto durante el jueves y el viernes (78 y 72) y medio el sábado (60).

Los horarios de las pleamares serán:

15:25 – 15:55 horas el jueves 5 de febrero

03:30 – 04:10 horas y 15:55 – 16:30 horas el viernes 6 de febrero

04:10 – 04:45 horas y 16:30 – 17:05 horas el sábado

Consejos de autoprotección

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección:

Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar

No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas

Evite la pesca en zonas de riesgo

No circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa

Nunca se bañe en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales

Evite bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento

Evite realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar

Si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar, ni se acerque aunque se calme de repente

