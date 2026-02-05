Las balsas de Tenerife terminan enero con un aumento del 14% de agua almacenada

Las 21 balsas de la red de Balten en Tenerife aumentaron un 14% (726.583 metros cúbicos) su capacidad en enero respecto a diciembre de 2025, tras un final e inicio de año muy positivos gracias a las lluvias de las sucesivas borrascas que se prolongaron hasta comienzos de 2026. El volumen medio del almacenamiento superaba el 56%, 2,7 millones de metros cúbicos a mitad del mes pasado, pero a día 31 nivel de llenado alcanzaba el 66,1%, 3,3 millones de metros cúbicos. La mesa de la sequía decidirá si la declaración de la emergencia hídrica, declarada en mayo de 2024, se prolonga o no más allá del día 28. El Cabildo de Tenerife vincula la suspensión al estado de las infraestructuras hidráulicas que están prácticamente concluidas. La reunión para ello no tiene fecha, aún.

Aumento exponencial

El primer día de este mes, el volumen de almacenamiento de agua en las balsas se situaba en 3.332.419 metros cúbicos, lo que representa un 44% de la capacidad total disponible, 5.043.037. Así, respecto al 1 de enero de 2026 (2.605.836 metros cúbicos) se ha producido ese incremento de algo más de 726.000 metros cúbicos y 14 puntos porcentuales (del 38,4% al 44%).

Primavera e invierno húmedos

Respecto al 1 de febrero de 2025 (2.213.697 metros cúbicos) el incremento interanual es de 1.118.812 metros cúbicos, un 20% más, como corresponde a un año con una primavera húmeda e importantes precipitaciones en abril y mayo unidas a las de los pasados diciembre y enero. Se observa un incremento tanto mensual como interanual, lo que sugiere una enorme mejora en la disponibilidad de recursos hídricos en la isla.

Norte y Sur

Se observa una diferencia de distribución del almacenamiento entre las zonas de la Isla. De esta manera, las balsas del norte de Tenerife están menos llenas, con un 62,9% de su capacidad total y un volumen de 2.159.482 metros cúbicos. Destaca el 100% de capacidad de Valle Molina (Tegueste), San Antonio (La Matanza) y Teno Alto en Buenavista del Norte.

Mayor volumen

La zona sur de la isla experimenta un volumen de almacenamiento mayor, gracias al agua regenerada, alcanzando el 73,1% de su capacidad con un volumen almacenado de 1.172.937 metros cúbicos. Sobresalen el 95,1% de llenado de El Saltadero (Granadilla de Abona) y el 93,4% de Lomo del Balo, en Guía de Isora. En la mayoría de los casos hay un aumento exponencial del volumen respecto al año pasado.

Mesa de la Sequía

El Cabildo de Tenerife anunció este miércoles la convocatoria inminente, aun sin concretar fecha, de la mesa de la sequía para analizar si es «prudente» levantar ya el decreto de emergencia hídrica, pues la institución entiende que no basta únicamente con los registros de lluvia (óptimos) para adoptar esta decisión sino, también, evaluar el estado de las infraestructuras.

Obras hidráulicas

La presidenta de la Corporación insular, Rosa Dávila, señaló que levantar la emergencia hídrica no se logra únicamente con un invierno lluvioso, que sitúan las balsas por encima del 60% de su capacidad, sino con las obras que deben afrontar en este ámbito.

Entre ellas, las infraestructuras necesarias para que una parte «muy importante» del agua que se vierte al litoral se pueda tratar y se destine al campo. Prácticamente, están ultimadas todas las obras, pero es necesario que los técnicos «apuntalen» la decisión de si es prudente levantar en este momento la emergencia hídrica, insistió. Como ejemplo citó que la depuradora que Cepsa no utilizaba y que se puso a disposición del Cabildo para el tratamiento de aguas para el sur de la Isla.