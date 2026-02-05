Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet amplía el aviso amarillo por fenómenos costeros a todas las islas, excepto La Gomera

Se esperan olas de hasta cinco metros

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) amplía para este viernes, 6 de febrero, el aviso amarillo por fenómenos costeros adversos a todas las islas, excepto La Gomera. En concreto, se espera mar combinada del Noroeste de 4 a 5 metros en costas norte y noroeste.

Esta situación irá amainando durante la jornada de forma irregular. Así, la primera irá en la que se desactivará el aviso será Gran Canaria, a partir de las 16:00 horas y en Tenerife y La Gomera, a las 22:00 horas; mientras que el La Palma, Fuerteventura y Lanzarote continuará hasta la medianoche.

Previsión para Tenerife

Atendiendo a los datos de la Aemet, la previsión del tiempo para Tenerife indica que durante la madrugada estará nuboso en la vertiente norte con probables precipitaciones débiles, con algún intervalo en la vertiente sur sin descartar lluvia débil y aislada. A lo largo de la mañana tenderán a cielos despejados, con algún intervalo aislado en zonas de interior.

Temperaturas en ligero descenso, que podrá ser moderado en cumbres. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en la vertiente oeste, así como en zonas altas, que rolará a norte y amainará a lo largo de la tarde. En cumbres centrales, viento del noroeste fuerte con rachas muy fuertes, amainando al final del día.

Fuerte oleaje en Tenerife.

Fuerte oleaje en Tenerife. / Arturo Jiménez

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo general para todo el archipiélago, se espera que en las islas orientales y en la vertiente norte de las occidentales, durante la madrugada, haya cielos nubosos acompañados de probabilidad de precipitaciones débiles, con intervalos nubosos en el resto de vertientes. A lo largo de la mañana tenderán a poco nubosos o despejados.

Temperaturas en descenso, más acusado en cumbres de las islas centrales. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en vertientes oeste y este de las islas montañosas.

