ACUAES pone en marcha una depuradora en Granadilla tras una inversión de 17,6 millones

La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) ha puesto en marcha la depuradora de Los Letrados en Granadilla de Abona (Tenerife) que, con una inversión de 17,6 millones de euros, permitirá eliminar los vertidos de aguas residuales al mar sin el correcto tratamiento, así como su reutilización para la agricultura.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha informado este jueves en un comunicado de que, tras las últimas pruebas preoperacionales y trabajos previos de preparación de las instalaciones para su puesta en servicio, se ha finalizado la conexión que ha permitido la entrada de las primeras aguas residuales procedentes de San Isidro a la EDAR de Los Letrados.

Así se marca el inicio de su puesta en marcha, fase que se prolongará durante los próximos 12 meses.

En este periodo se irán incorporando progresivamente a la EDAR el resto de los caudales procedentes de los núcleos a los que presta servicio.

Solución a los vertidos

La nueva depuradora tratará las aguas residuales de una población de 145.000 habitantes de núcleos poblacionales de Granadilla y resolverá los problemas de vertidos que cada verano se producen en zonas como El Médano y Montaña Pelada.

La EDAR está dotada de un pozo de gruesos, canales de desbaste y filtrado de hasta 3 mm, dos canales de desarenado y desengrasado, depósito de laminación, tamiz de filtración de hasta 1 mm, así como un espesador de fangos por gravedad y deshidratación de fangos mediante centrífugas.

Destaca el tratamiento de los vertidos mediante reactores biológicos en proceso MBR de oxidación prolongada por aireación mediante soplantes y red de difusores, empleando como sistema de clarificación membranas de ultrafiltración, alcanzando una calidad del agua tratada que permite su reutilización para riego, contribuyendo a minimizar la explotación del acuífero.

Saneamiento

Junto a la depuradora se ha actuado en el sistema de saneamiento con la construcción de una red de colectores de 10 kilómetros de longitud, que recoge los vertidos de aguas residuales de las aglomeraciones urbanas de Granadilla de Abona, El Salto y San Isidro, conduciendo los mismos por gravedad hasta la nueva depuradora.

Se ha construido también una impulsión de 8,5 kilómetros que une la zona de costa, desde Los Abrigos, La Tejita y La Mareta hasta la estación de tratamiento y bombeo (ETBAR) de Ensenada Pelada, donde se realizará un pretratamiento completo y posterior bombeo del agua residual hasta la nueva depuradora para su tratamiento.

Estas obras, que suponen una inversión total de 43 millones incluida la EDAR, se enmarcan en el convenio de colaboración y posterior adenda suscritos por ACUAES, el Cabildo de Tenerife y el Consejo Insular de Aguas para la financiación, ejecución y explotación de un conjunto de actuaciones de mejora del saneamiento, depuración y reutilización de las aguas residuales en la isla.

En estas actuaciones se van a invertir 233,5 millones, cofinanciados por los fondos FEDER correspondientes a la Administración General del Estado y por el Cabildo de Tenerife.