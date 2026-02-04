Titsa se hace más ecológica con 104 nuevas guaguas eléctricas e híbridas en dos años

Titsa se hace más ecológica con la presencia en los próximos dos años, a través de la incorporación a su flota, de 104 nuevas guaguas eléctricas e híbridas. A la compra de 34 vehículos anunciada ayer tras el Consejo de Gobierno insular, con una inversión de 15,2 millones de euros, se suman los 70 que se encuentran en la fase final de construcción y que llegarán a mediados de este mismo año. La adquisición, según se dio a conocer ayer, lleva a la Isla a contar con «una de las flotas más modernas y sostenibles de España» con algo más de tres años de antigüedad como media.

La Laguna y Los Realejos

Esas nuevas 34 guaguas incluyen 25 interurbanas y suburbanas, entre las que se encuentran cinco de doble piso; siete eléctricas, que reforzarán el servicio urbano en La Laguna; y dos micros que prestarán servicio en el municipio de Los Realejos.

Flota moderna y sostenible

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que se trata de una «inversión sin precedentes», superior a los 125 millones de euros, para renovar la flota de Titsa y mejorar la eficiencia, la accesibilidad y la comodidad del servicio. Incidió en que Tenerife cuenta con una de las flotas «más modernas, limpias y sostenibles de España», de forma que registra una la reducción de las emisiones de CO2 del 7,6%, a pesar de que la flota ha recorrido seis millones de kilómetros más en el último año.

Guaguas de Titsa durante una presentación en las cocehras y talleres de Cuevas Blancas, en Santa Cruz / Andrés Gutiérrez

Eléctricas e híbridas

Del total de 34 unidades, siete irán a La Laguna y serán completamente eléctricas, mientras que otras 20 serán híbridas. Se prevé que todas estén disponibles a mediados de 2027. Antes llegarán las 70 guaguas que la empresa del Cabildo adquirió el año pasado, entre las que se incluyen 13 de doble piso que se emplearán en las rutas hacia el Sur y el Norte con el objetivo de contribuir a descongestionar el tráfico. Rosa Dávila recordó que, con esta última adquisición, la Administración insular ha comprado 351 guaguas en el transcurso del mandato.

Interurbanas y urbanas

Las nuevas guaguas se dividen en nueve interurbanas de largo recorrido y 13 metros de largo; cuatro interurbanas estándar de 15 metros; dos suburbanas de entrada baja y trece metros; cinco suburbanas de entrada baja y 11 metros; cinco suburbanos de entrada baja de doble piso y 12 metros, más siete eléctricas urbanos de piso bajo y de 9,5 metros, así como dos microbuses.

Casi todas accesibles

El 90% son plenamente accesibles y todas incluyen rampas automáticas, espacios reservados para sillas de ruedas, suelos antideslizantes y antireflectantes y sistemas de comunicación visual y sonora para informar de paradas y trayectos. También se instalarán pulsadores en braille y se explica que se ha cuidado la iluminación de las puertas de entrada y salida de los vehículos, así como el diseño de barras, asideros y botones de llamada en colores de alto contraste preparados para personas con baja visión.

Noticias relacionadas

Datos históricos

Titsa alcanzó en 2025 una cifra histórica de pasajeros con más de 87 millones de viajeros, cinco más que el año anterior (+6,13%). La compañía dispuso de 160 millones de plazas. Además, el año pasado las guaguas superaron, por primera vez, la barrera de los 40 millones de kilómetros recorridos (42). La plantilla incorporó A 68 profesionales en el último ejercicio.