La Policía Canaria realiza 37 inspecciones en explotaciones ganaderas de Tenerife

El Grupo de Protección Medioambiental y del Patrimonio Cultural del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) llevó a cabo durante el mes de enero controles en explotaciones ganaderas en distintos municipios de Tenerife, tanto en zonas rurales como periurbanas. Como resultado de estas actuaciones, que se enmarcan en el Plan de 2026, se formularon cinco denuncias por distintos incumplimientos normativos, prestando especial atención al bienestar animal.

Sin registro legal

Tres de las granjas denunciadas carecían de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGAC), incumpliendo la obligación legal de registro. En uno de estos casos, además, la instalación no figuraba dada de alta como núcleo zoológico, requisito obligatorio para cualquier establecimiento que aloje, críe, venda o mantenga animales.

Deficiencias en el tratamiento

Asimismo, otras dos explotaciones fueron propuestas para sanción por deficiencias en la gestión de los subproductos animales no destinados a consumo humano (SANDACH), relacionadas con la ausencia de un tratamiento adecuado de cadáveres o subproductos. Este tipo de incumplimientos supone un grave riesgo sanitario y ambiental, ya que estos residuos deben eliminarse o valorizarse conforme a los métodos legalmente establecidos.

Bienestar Animal

Cabe recordar que el Plan de Inspecciones en Explotaciones Ganaderas de 2026 tiene como finalidad principal garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de sanidad animal, bienestar animal, seguridad, identificación y registro de las explotaciones ganaderas.

Una agente de la Policça Autonómica en una explotación ganadera / El Día

Condiciones de la actividad

Entre sus objetivos se encuentran la verificación de las condiciones en las que se desarrollan las actividades ganaderas, la prevención de riesgos para la salud pública y el medio ambiente, la detección y corrección de posibles irregularidades, el refuerzo de la labor preventiva y de control policial, así como el mantenimiento de una relación fluida y de colaboración con el sector ganadero.

Ámbito rural

El desarrollo de este Plan ha permitido reforzar la presencia y actividad del Cuerpo General de la Policía Canaria en el ámbito rural, garantizar un control efectivo del cumplimiento de la normativa ganadera y priorizar la labor preventiva y de información, manteniendo una relación de colaboración con el sector.

El peso del sector

La ganadería en Tenerife es un pilar fundamental de la economía y la cultura de la Isla. Con un paisaje diverso y una historia rica en tradiciones agrícolas se ha desarrollado una pequeña industria. El sector abarca varios tipos de animales cada uno con su propio papel en la economía local.

La caprina destaca

La caprina es prominente, ya que las cabras son resistentes y se adaptan bien al terreno montañoso de la Isla. La leche se utiliza para producir quesos locales de alta calidad. La ovina también tiene presencia, aunque en menor número. Las ovejas se crían principalmente para la producción de lana y carne. La bovina se concentra en la producción de leche y carne para el mercado local. La avicultura se ha especializado en granjas destinadas a la cría de aves de corral para carne y huevos básicamente dirigidos a abastecer a la Isla.