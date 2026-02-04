El nuevo contrato moderniza el servicio de parques y jardines

El Rosario adjudica el mantenimiento de los parques infantiles, áreas de calistenia y ejercicios biosaludables así como parques caninos por casi 92.000 euros, distribuidos en dos anualidades. Este contrato permitirá garantizar el adecuado estado de las instalaciones de uso público repartidas por el municipio, que cuenta con 18 parques infantiles, 13 áreas de ejercicios biosaludables o de calistenia, y tres parques caninos, uno de ellos en fase de construcción, detalla el Ayuntamiento.

El contrato contempla actuaciones programadas, periódicas y sistemáticas orientadas a conservar en condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad y estética los elementos que conforman las áreas de juegos infantiles, equipos de ejercicio físico al aire libre y circuitos agility. La empresa adjudicataria deberá instalar señalética accesible mediante pictogramas inclusivos, realizar cinco limpiezas extraordinarias anuales y desarrollar informes periódicos detallando todas las actuaciones realizadas, reparaciones, inspecciones y propuestas de mejora

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, señala que con este contrato se da «respuesta a una demanda vecinal y reforzamos nuestro compromiso con el cuidado del espacio público y la promoción de hábitos de vida saludables», y añade que «los parques infantiles, las áreas deportivas y los espacios para mascotas son puntos de encuentro fundamentales para la convivencia en nuestros barrios».

La actuación incluye «labores de conservación preventiva y correctiva», con el objetivo de asegurar que estos espacios se mantengan «en condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad, accesibilidad y correcta utilización». La adecuada conservación de estas instalaciones resulta «esencial, especialmente al tratarse de entornos frecuentados de manera habitual por menores y personas mayores, colectivos que requieren especiales garantías de seguridad», resalta el Ayuntamiento .

Más en detalle, el contrato público, adjudicado a la empresa Picconia Gest Sociedad Limitada, incluye trabajos de conservación preventiva y correctiva con el objetivo de asegurar que estos espacios se mantengan en condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad, accesibilidad y correcta utilización, minimizando riesgos y prolongando la vida útil de los equipamientos.