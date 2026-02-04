Mercatenerife, motor del producto local y aliado estratégico del sector primario tinerfeño

En el engranaje de la economía tinerfeña, existe un lugar donde la identidad de la tierra se transforma en motor de desarrollo: Mercatenerife, que se perfila como algo más que un centro logístico para erigirse en el centro de una filosofía que busca “blindar el futuro de la isla entorno al concepto de calidad ligado a los productos de kilómetro cero: una infraestructura esencial que funciona como motor de la economía local”.

Así lo ha manifestado el presidente de Mercatenerife, Valentín González, que reivindica este organismo como “un modelo basado en la identidad, que busca poner en valor el producto local y el trabajo de los productores, sin perder de vista el impulso a la competitividad del sector primario”.

Para González, “el sector primario genera valor económico, cohesión social y sostenibilidad”, algo que se pone de manifiesto en Mercatenerife, donde “realizamos una apuesta firme por la cercanía, que se traduce en cifras de alto impacto para el sector en el ámbito local: el 51% de los más de 36 millones de kilos de hortalizas comercializadas son de origen local; el centro cuenta, además, con una Nave de Producto Local, que es un espacio técnico exclusivo para la comercialización de productos kilómetro cero”.

Mercatenerife ha trabajado para que comercializar en la Nave de Producto Local sea un proceso ágil y asequible. Cualquier productor puede darse de alta y comenzar a vender en menos de 24 horas, ya sea para dar salida a excedentes puntuales o para comercializar de forma regular su producción.

El presidente de Mercatenerife, Valentín González / Mercatenerife

Las tarifas, actualizadas para 2026, están diseñadas para adaptarse a las distintas necesidades del sector: un ticket diario a 8,25 euros por puesto, contrato mensual desde 87,10 euros al mes por puesto, con posibilidad de vender todos los días de mercado, o talonario de 20 tickets a 101,50 euros, que permite una total flexibilidad en el uso de los puestos. Este modelo facilita que pequeños y medianos productores encuentren en Mercatenerife una solución realista y rentable para acceder al mercado mayorista.

El presidente de Mercatenerife asegura que “trabajamos con la intención de fortalecer el sector primario como actividad económica y para que los jóvenes tinerfeños lo vean como una oportunidad profesional” y por este motivo, “impulsamos políticas específicas que significan la importancia del sector primario para Tenerife, como la habilitación de 406 puestos en Merca para productores locales, o el censo profesional, que en la actualidad cuenta con más de 300 productores, garantizando un flujo constante y profesionalizado de mercancía”.

González concluye que “con una clara orientación hacia la sostenibilidad y el apoyo al sector primario, Mercatenerife es, hoy por hoy, una infraestructura moderna, cuya misión se centra en priorizar la calidad y la trazabilidad del producto canario.

La mayor red pública del mundo

Mercasa vertebra la mayor red pública de mercados mayoristas de productos frescos del mundo, de la que forma parte Mercatenerife, con 24 unidades alimentarias en toda España. La Red de Mercas abastece de alimentos a más de 30 millones de personas y es un eslabón fundamental en la cadena de valor agroalimentaria con más de 30.000 personas trabajando en toda la Red de Mercas. Mercasa mantiene un compromiso con la producción local, sus Unidades Alimentarias facilitan productos de cercanía, generando riqueza en el entorno cercano a la vez que se reduce la huella de carbono.