Estas son las hamburgueserías de Tenerife que compiten por ser la mejor de España en 2026
El público que valore las hamburguesas entrará en el sorteo de un Apple Watch
Desde el 29 de enero al 1 de marzo, 26 hamburgueserías canarias compiten en la IV edición de Best Burger Spain, un evento que ha reunido a 430 establecimientos de todo el país buscando la Mejor Hamburguesa de España 2026. Los locales participantes ofrecen sus creaciones más originales e innovadoras para luchar tanto por el reconocimiento autonómico como por el nacional.
La importancia del público
Los amantes de las hamburguesas pueden probar las propuestas de los establecimientos participantes y votar por su elaboración favorita. Para ello, deben seguir las instrucciones que se proporcionan en redes sociales y en la web oficial. Además, quienes participen en la votación entraran en el sorteo de un Apple Watch si sigue al campeonato en sus redes sociales.
El público debe valorar la calidad del pan, de la carne y la combinación de ingredientes, lo que ofrece el sabor final para el paladar de los clientes.
Las hamburguesas de Tenerife que participan en el campeonato
Las hamburguesas tinerfeñas que buscan conseguir el título de mejor hamburguesa de España:
- 400 Grados (Will's Burger) elaborada con doble smash de 90gr cada una, doble de queso provola, mermelada de bacon ahumado, cebolla blanca, rúcula, pepinillos caseros, salsa Emily casera, y nuestra salsa sweet chipotle.
- All Or Nothing Burger La Laguna (Walter Thick) elaborada con 180gr de vaca nacional dry aged, crema de queso brie, queso cheddar madurado, fat bacon lacado con BBQ koreana casera y cebolla morada en juliana.
- Craft Burger Bar (La Nairobi) elaborada con 180 gramos de angus, bacon crujiente, raclette de gouda, cebolla caramelizada y salsa mayo trufada.
- Fusion Burguer (Shoyu Burger) elaborada con pan brioche, salsa seoul smoke, blend angus 180g, queso Monterrey Jack, mermelada de bacon, cebolla crunchy y Shoyu-mayo.
- El Saman Foodtruck (Matriarca) elaborada con pan brioche, 160gr de vaca nacional, queso de cabra, costillas de res deshuesada en reducción de panela y vino, salsa cremosa de queso ahumada, boniatos amarillos crunchy, salsa de tuétanos en su jugo.
- Smash Hub (South Carolina BBQ 2.0) elaborada con 150gr de chuletón de vaca madurado 60 días, queso raclette, pork belly ahumado en barrica de wisky, pepinillo encurtido en Sichuan, South Carolina bbq, cebolla confit al bourbon, mayonesa de ajo asado y polvo de chicharrones.
- Está Rico (Txule Japo) elaborada con 180 g de rubia gallega dry aged, queso cheddar americano y madurado, mermelada de chuletón de rubia gallega, mayonesa asiática de siracha y tamarindo, masago arare salteado con sishimi togarashi.
- Hangar Café (La Suprema Smash) elaborada con doble carne smash de 90gr, bacon crujiente, queso cheddar, rulo de cabra, huevo a la plancha, cebolla caramelizada, lechuga batavia y salsa de curry.
- La Espuma Burger (Sweet Caroline) elaborada con dos patties smash de 90 g trabajados con técnica lacy edge, queso cheddar fundido abrazando la carne y mermelada casera de guanciale.
- Viena30 (Dead Delight) elaborada con 180gr de nuestro blend premium, mermelada de cecina, Chicharroncitos de Bacon, salsa Mayo-Jarrete, polvo de pecorino.
- Dedos (Inésperada) elaborada con Medallón de Goya Dry Aged semi press a la parrilla, cheddar fundido, salsa casera con bacon crujiente y puerro en dos texturas: confitura suave y acabado crocante.
- Madre Mía! (La Perla) elaborada con 200gr de chuletón madurado 30 días, queso Havarti ahumado fundido, cecina de Wagyu, nuestra versión de la salsa Samurái, cebolla caramelizada y takis para darle un toque picante y crujiente.
- Mostazza (Duck Hunt Burger) elaborada con pan Brioche de papa, Carne Dry Aged, Salsa Mayo Tamarindo, Queso Chili Gratinado, Finas láminas de Magret de Pato laqueadas en salsa teriyaki en reducción de Yuzu, Crujientes fideos de arroz con especias.
- Ghio’s Burger Crafters (The Doors) elaborada con pan brioche de papa artesanal, blended Black Angus y vaca vieja madurada (180 g), queso cheddar, crema de Camembert, bacon crujiente, cebolla ahumada, pepinillos clásicos, salsa burger blanca.
- Buenrollito (Megara) elaborada con pan de papas tostado, carne madurada picada, con cebolla frita y bacon caramelizado, 3 quesos bien fundidos, alioli de tomates deshidratados.
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: las rachas de viento podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora en el Teide
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: vuelven las lloviznas al norte y habrá fuertes rachas de viento
- La Aemet avisa: así cambiará el tiempo este jueves en Tenerife
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero ignorar esta regla básica de seguridad durante la conducción: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Muere Ricardo Melchior expresidente del Cabildo de Tenerife
- El mar gana terreno en Puerto de la Cruz: ¿recuperación natural o efecto humano?
- Jorge Rey avisa en qué islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lloverá esta semana