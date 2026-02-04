Estas son las hamburgueserías de Tenerife que compiten por ser la mejor de España en 2026

Desde el 29 de enero al 1 de marzo, 26 hamburgueserías canarias compiten en la IV edición de Best Burger Spain, un evento que ha reunido a 430 establecimientos de todo el país buscando la Mejor Hamburguesa de España 2026. Los locales participantes ofrecen sus creaciones más originales e innovadoras para luchar tanto por el reconocimiento autonómico como por el nacional.

La importancia del público

Los amantes de las hamburguesas pueden probar las propuestas de los establecimientos participantes y votar por su elaboración favorita. Para ello, deben seguir las instrucciones que se proporcionan en redes sociales y en la web oficial. Además, quienes participen en la votación entraran en el sorteo de un Apple Watch si sigue al campeonato en sus redes sociales.

El público debe valorar la calidad del pan, de la carne y la combinación de ingredientes, lo que ofrece el sabor final para el paladar de los clientes.

Las hamburguesas de Tenerife que participan en el campeonato

Las hamburguesas tinerfeñas que buscan conseguir el título de mejor hamburguesa de España: